快訊

共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

躺15日賺1.5萬人民幣！深圳招募志願者模擬太空失重效應

香港01 / 朱加樟
深圳的綠航星際太空科技研究院招募志願者參與15天頭低位臥床實驗，並承諾在實驗完成後提供1.5萬元人民幣的報酬。圖／翻攝自微博
深圳的綠航星際太空科技研究院招募志願者參與15天頭低位臥床實驗，並承諾在實驗完成後提供1.5萬元人民幣的報酬。圖／翻攝自微博

太空人在太空中生活和工作需要克服的首要環境因素是失重，頭低位臥床是目前最為廣泛的人體模擬失重效應的方法。

近日，深圳的綠航星際太空科技研究院招募志願者參與15天頭低位臥床實驗，並承諾在實驗完成後提供1.5萬元（人民幣，下同）報酬，吸引不少民眾報名參加。

根據相關招募信息顯示，實驗時間全長約35天，包括實驗前適應期、15天臥床及臥床後恢復期。臥床初期人會出現頭脹、頭暈、鼻塞等症狀，起床後初期會出現不能長時間站立等現象，但這些現象會在起床後逐漸恢復，一般一周左右可恢復。

據研究院相關技術負責人陳穎表示，在其中15天的臥床過程中，志願者吃喝拉撒都要躺在床上，會有護士照料，膳食也會有營養師進行指導。

陳穎又表示，截至目前已經有約800人次報名，「已經招滿了」。據他介紹，報名的志願者將經歷兩次臨床體檢及病理篩查，最終將在10月中下旬確定參與實驗的24名志願者。

頭低位臥床實驗可以模擬失重所引起的體液頭向分布和運動減少對人體的影響，其所引起的心血管功能紊亂、肌肉萎縮、骨質疏鬆、內分泌失調、水鹽代謝變化、免疫功能下降等變化與失重的影響也十分相似。因此，可以用頭低位臥床實驗進行失重對人體生理功能影響、機理和防護措施等研究，這個方法是目前應用最廣泛的人體模擬失重的方法。

根據資料，深圳市綠航星際太空科技研究院（原深圳市太空科技南方研究院）是從事載人航天技術研究，以服務國家載人航天事業為宗旨組建的民辦非企業科研實體。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】美國宣布展開抗體藥物後期臨床實驗

【觀察】中國運載火箭首飛　載人航天的國際格局劃分

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

躺15日賺1.5萬人民幣！深圳招募志願者模擬太空失重效應

太空人在太空中生活和工作需要克服的首要環境因素是失重，頭低位臥床是目前最為廣泛的人體模擬失重效應的方法。

上海特斯拉禁吃「韭菜」？ 副總裁闢謠：食堂有韭菜餃子

在過去兩年時間，特斯拉的價格波動令許多車主不滿成冤大頭，特斯拉被冠上「割韭菜」的標籤。網傳大中華區負責人朱曉彤對此頗為介意，在上海超級工廠禁說韭菜一詞、禁止含韭菜食物。對此，特斯拉全球副總裁陶琳表示，食堂裡有韭菜餡餃子，她並在網上留言「認真幹活兒，結果說話」。

師教9歲童性知識 家長罵「亂七八糟」

一組媽媽「怒斥」老師的微信聊天紀錄近日引發熱議。截圖中，一位家長怒氣沖沖地指責班主任——「我女兒還小，希望您不要教給她一些亂七八糟的東西」、「我女兒回家跟我說了，她們班主任在學校講懷孕的過程，還講男生和女生的區別，我女兒才9歲，是能聽這些事情的年紀嗎？」

中國銀保監會一處長 地鐵非禮女乘客

中國銀保監會財務會計部44歲的李姓處長日前在地鐵涉嫌非禮女乘客，遭北京警方「獵狼行動」當場逮捕。銀保監會23日證實此事，並表示對個別工作人員違反社會公序良俗的問題已立案調查，將依法處置。

割傷手維權 「小張」帥到上熱搜

近日一則社會新聞，受害者「小張」竟因為「長太帥」一夕暴紅，甚至還登上了微博熱搜第二。事情發生在寧波富寧寓公寓，當時小張洗完澡正要打開浴室門，沒想到玻璃突然自爆碎了滿地，導致他雙手嚴重割傷，送醫治療就花了8000多元人民幣。沒想到一大票女網友看完新聞後集體歪樓，直呼「小張這麼帥怎麼可以受傷」、「守護全世界最好的小張」，紛紛表示要為小張維權。

開學季配備電腦：蘋果、戴爾、華為、小米和聯想大陸學生族怎麼選？

在訊息發達的時代，電腦基本成為每個大學生的標準配備，而在日後的各種工作或是學習中，電腦也是所有人必不可少的一樣工具。

尋訪泉州老匠人：張燈結綵 漢月花燈

百年前的海上絲路，為泉州工藝產業鋪墊基礎，至今依舊傳承發揚。貿易商品的瓷器、茶葉、香藥，海上交通的福船，民間節慶用的彩燈、繡品，為泉州古老而悠揚的現代生活，妝點出獨有的城市風韻。

在北風吹拂下 帝都北京早已鋪上滿山遍野絢爛秋色

當北京東城區朱紅宮牆被金燦燦的銀杏枝枒妝點地分外浪漫，京郊百里外的壩上圍場，連同更遠處的大清龍脈長白山，早已在北風吹拂下，鋪上滿山遍野的絢爛秋色。

大陸出現「假美心」月餅 涉案金額逾億元

中秋節將至，大陸「假月餅」案又出現。近日，上海公安機關歷經一個月偵查，在廣東、福建警方的大力配合下，成功偵破一起製售假冒知名品牌月餅案，抓獲以李某為首的製售假犯罪團伙犯罪嫌疑人40餘名，搗毀生產、倉儲窩點9處，查獲假冒美心月餅成品1.2萬餘盒、散裝月餅18萬餘個，以及大量假冒美心月餅包裝材料和製假設備，涉案金額超過人民幣3,000萬元（約新台幣1.26億元）。

南昌海昏侯國遺址公園 開幕

備受矚目的南昌漢代海昏侯國遺址公園23日正式開園，現場展出金器、五銖錢、戰國蟠螭紋青銅缶、「南昌」銘文青銅燈等大量出土的...

晉祠博物館 文化遺產獨特

晉祠，初名唐叔虞祠，是紀念晉國首任諸侯唐叔虞的祠廟，位於太原市晉源區晉祠鎮，文化遺產價值獨特，是世界王氏、張氏尋根問祖的...

上千萬！女主播遭YY平台天價索賠

繼鬥魚之後，YY平台也開始向轉投其他平台的主播們索賠天價違約金。據兩份民事訴狀顯示，YY平台訴稱，小菲、小林（均為化名）通過YY平台累積的影響力，在其競爭平台虎牙直播上獲得收益，訴請法院判兩人分別賠償違約金1290餘萬元人民幣(約190萬美元)、940餘萬元。

熱門新聞

胡錫進：若美軍重新駐台 就準備迎接戰爭吧！

港媒：台灣「由守而攻」，大陸必定反擊而且加倍奉還

前香港眾志秘書長黃之鋒再度被捕 遭控涉嫌參與非法集結

陸面板業最大併購案！京東方擬斥資520億收購中電熊貓

陸國防部：不惜一切代價堅決打擊「台獨」

彭定康籲屏棄一個中國 明5月挺台以觀察員參與WHA

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。