上海特斯拉禁吃「韭菜」？ 副總裁闢謠：食堂有韭菜餃子

在過去兩年時間，特斯拉的價格波動令許多車主不滿成冤大頭，特斯拉被冠上「割韭菜」的標籤。網傳大中華區負責人朱曉彤對此頗為介意，在上海超級工廠禁說韭菜一詞、禁止含韭菜食物。對此，特斯拉全球副總裁陶琳表示，食堂裡有韭菜餡餃子，她並在網上留言「認真幹活兒，結果說話」。

觀察者網報導，今年1月，特斯拉宣布國產Model 3降價至30萬元（人民幣，以下同）以內，導致部分老車主手提韭菜前往門店維權，認為自己買車買貴了，被當韭菜一樣收割。

日前特斯拉內部員工爆料，公司高層對於「割韭菜」這樣的一個標籤是非常介意的。

據了解，特斯拉大中華區負責人朱曉彤在內部禁止員工說韭菜一詞，被發現就會處以10元一次的罰款，上不封頂；他還禁止上海超級工廠出現含有韭菜的食物，比如韭菜包子、韭菜餃子。顯然，特斯拉方面對於這樣的標籤是十分在意的。

於是，「特斯拉中國內部禁止吃韭菜」很快登上了微博熱搜。

事件被炒熱後，朱曉彤並未公開作出回應。另一位負責對外事務的全球副總裁陶琳在微博只評論了七個字：「黑出新高度來了」。

對於副總裁親自下場，吃瓜群眾的「熱情」被進一步點燃了，有網友質疑，作為副總裁不應該用這種方式進行回應。媒體也發起了「韭菜」投票，疾呼「韭菜是無辜的」。

對此，陶琳乾脆直接闢謠駁斥「特斯拉禁吃韭菜」的流言，她稱「 我們食堂有韭菜餡餃子」，事後還在微博表示，「認真幹活兒，結果說話」。

陶琳並指出，韭菜話題在電池日當天發布，內容諸多斷章取義，「我們幾千名員工付出了大量心血，集中精力研發生產服務。希望部分媒體能尊重那些辛勤工作創造價值的人們。」