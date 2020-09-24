師教9歲童性知識 家長罵「亂七八糟」

一組媽媽「怒斥」老師的微信聊天紀錄近日引發熱議。截圖中，一位家長怒氣沖沖地指責班主任——「我女兒還小，希望您不要教給她一些亂七八糟的東西」、「我女兒回家跟我說了，她們班主任在學校講懷孕的過程，還講男生和女生的區別，我女兒才9歲，是能聽這些事情的年紀嗎？」

看看新聞報導，原來，這位家長口中「亂七八糟的東西」就是和「性」相關的知識。家長認為，自己的女兒才9歲，老師不應該教給孩子懷孕和性別這方面的知識。

對於家長的觀點，這位老師表示，班裡有老師懷孕了，一位同學好奇在問，自己才想藉這個機會和同學們講解這方面的知識，可沒想到引起家長的不滿。

另據紅星新聞報導，性教育到底幾歲開始？各界的專家和學者並沒有一個確定的年齡階段。很多人害怕對幼小的孩子們進行性教育，因為他們認為成人有義務保護孩子的天真無邪，所以對性緘口不提。事實上，這種行為不是保護孩子。

2017年，一名二年級孩子的媽媽在微博上吐槽學校發放的「小學生性健康教育讀本」，稱教材尺度太大，並曬出介紹生殖器的圖片。後來被營銷號一傳播，微博上都在「聲討」這本「黃暴」性教育讀本。此後雖有學者支持該教材，校方仍決定收回此書。