中國銀保監會一處長 地鐵非禮女乘客

中國銀保監會財務會計部44歲的李姓處長日前在地鐵涉嫌非禮女乘客，遭北京警方「獵狼行動」當場逮捕。銀保監會23日證實此事，並表示對個別工作人員違反社會公序良俗的問題已立案調查，將依法處置。

經濟觀察網報導，北京公安局公交總隊8月通報，當月10日，民警在菜市口站月台發現，李男等車時總是故意用身體靠近女乘客，眼睛不時四處偷瞄，列車進站後，他尾隨一名女乘客上車，隨後趁人多擁擠，摸她的臀部等。警方當場將其逮捕，隨後現年44歲的李男「對自己的猥褻違法事實供認不諱」。

報導稱，菜市口站距離銀保監會的機關辦公地點，僅有三站的距離。多位銀保監會的工作人員證實，涉案的李男即為銀保監會財務會計部的一名處長。

北京警方自2017年展開打擊地鐵、公車等場所色狼的「獵狼行動」。該李姓處長就是在獵狼行動中被當場逮捕，隨後被行政拘留10日。

銀保監會23日表示，將堅持全面從嚴治黨，始終要求黨員幹部自覺遵紀守法，培養良好道德風尚。對個別工作人員違反社會公序良俗被行政拘留的問題已立案調查，將依法依紀嚴肅處置。