割傷手維權 「小張」帥到上熱搜

近日一則社會新聞，受害者「小張」竟因為「長太帥」一夕暴紅，甚至還登上了微博熱搜第二。事情發生在寧波富寧寓公寓，當時小張洗完澡正要打開浴室門，沒想到玻璃突然自爆碎了滿地，導致他雙手嚴重割傷，送醫治療就花了8000多元人民幣。沒想到一大票女網友看完新聞後集體歪樓，直呼「小張這麼帥怎麼可以受傷」、「守護全世界最好的小張」，紛紛表示要為小張維權。

上觀新聞報導，「1818黃金眼」的官方微博在21日晚間發布了一條新聞，並配上「小張被浴室玻璃門割傷手」的話題。截至9月23日早上8時，上述微博已經獲得12.2萬轉發和13.2萬評論，上述話題也在9月22日霸占了大半天的微博熱搜，已獲得13.7億閱讀以及18.8萬討論。

視頻中，來自寧波的小張稱其在居住的富寧（寓）公寓中洗完澡後，被突然自爆的浴室玻璃割傷雙手，醫藥費用共計8400餘元人民幣。他認為物業應負責任。不過，小張的維權訴求很快被淹沒在網友的狂歡中。

在「1818黃金眼」的微博評論區，熱評前三都在討論小張的顏值，熱評第四是為數不多聚焦小張維權事件本身的評論。除此之外，「小張這麼帥怎麼可以受傷」也迅速在9月22日登上微博熱搜。

事件發酵後，有網友發現小張是太平鳥男裝天貓旗艦店的主播。此外，還有媒體發現「1818黃金眼」的運營主體浙江黃金眼文化傳媒有限公司於1月成立了黃金眼MCN，網友因此質疑小張是否是黃金眼MCN推出的網紅。小張除了在接受「1818黃金眼」回訪時表示「我本來只是想維權的，我沒想到（上熱搜）這個事情」，並未對自己的突然走紅作出回應。

網友們之所以會猜測小張的爆紅是否有幕後推手，原因並不難理解，因為走紅意味著各種商業變現的可能性。