大陸出現「假美心」月餅 涉案金額逾億元

中秋節將至，大陸「假月餅」案又出現。近日，上海公安機關歷經一個月偵查，在廣東、福建警方的大力配合下，成功偵破一起製售假冒知名品牌月餅案，抓獲以李某為首的製售假犯罪團伙犯罪嫌疑人40餘名，搗毀生產、倉儲窩點9處，查獲假冒美心月餅成品1.2萬餘盒、散裝月餅18萬餘個，以及大量假冒美心月餅包裝材料和製假設備，涉案金額超過人民幣3,000萬元（約新台幣1.26億元）。

據晶報報導，今年8月，上海市公安局經偵總隊發現線索，有人在網店上以明顯低於市場價的價格對外出售美心月餅，經鑑定均為假貨。經偵總隊即會同楊浦、靜安公安分局成立聯合專案組開展偵查。

以售假網店作為突破口，警方很快發現假冒品牌月餅的發貨人系位於廣東的莊某和位於上海的龔某，並於9月11日先行將上述銷假犯罪嫌疑人抓獲歸案。

之後，警方循線排查出一個位於福建的以李某為首的上游製假犯罪團伙。經查，犯罪嫌疑人李某等人為牟取非法利益，在未經權利公司授權許可的情況下，在福建設立製假窩點，購入面料、餡料等製作原料，僱傭當地村民加工生產成月餅後，使用購入的假冒「美心」包裝材料進行包裝，然後交由犯罪嫌疑人沈某等人銷售給莊某、龔某等下級分銷商。

莊某等人在明知所購月餅是假冒品牌產品的情況下，仍以正品五到七成的價格通過社交軟體和網絡店鋪銷往大陸多個省市。

報導稱，假冒月餅的成本價一盒不到人民幣40元，批發給微商100元，在深圳或汕頭包裝發貨，能賣到200多甚至300元。

報導稱，假冒月餅生產環境差，使用劣質原料。正品外觀油水充足，聞起來有濃香花生油味道，切開明顯能看見蛋汁流出。但是假貨掰開來會發現內餡非常乾，並沒有出現像蛋黃一樣流出來的流心。