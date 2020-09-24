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南昌海昏侯國遺址公園 開幕

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
南昌漢代海昏侯國遺址公園9月23日開園，現場展出金器、五銖錢、戰國蟠螭紋青銅缶等大量出土的珍貴文物。圖為海昏侯國遺址公園大門口的金色車馬雕塑。（中新社）
南昌漢代海昏侯國遺址公園9月23日開園，現場展出金器、五銖錢、戰國蟠螭紋青銅缶等大量出土的珍貴文物。圖為海昏侯國遺址公園大門口的金色車馬雕塑。（中新社）

備受矚目的南昌漢代海昏侯國遺址公園23日正式開園，現場展出金器、五銖錢、戰國蟠螭紋青銅缶、「南昌」銘文青銅燈等大量出土的珍貴文物

中新社報導，南昌漢代海昏侯國遺址地處鄱陽湖西岸的南昌市新建區境內，是中國大陸目前發現的面積最大、保存最好、格局最完整、內涵最豐富的典型漢代列侯國都城聚落遺址，由紫金城城址、歷代海昏侯墓園及墓葬群等組成。海昏侯墓主是漢武帝之孫、第一代海昏侯劉賀，他曾當過27天皇帝後遭廢黜，史稱「漢廢帝」。

考古發掘以來，南昌漢代海昏侯國遺址備受到海內外廣泛關注。目前，該遺址出土了金器、青銅器、鐵器、玉器、漆木器、紡織品、陶瓷器、竹簡、木牘等各類珍貴文物1萬餘件（套）。

報導稱，南昌漢代海昏侯國遺址公園規劃總面積12.03平方公里，投入重點項目建設資金約38億餘元人民幣。目前已完成遺址公園核心區域內的遺址博物館、遊客中心及服務配套設施、劉賀墓園保護展示一期工程、旅遊基礎設施紫金大道及延長線，及停車場工程。

「海昏侯墓考古發現了大量儒家經典簡牘、數以萬計的金銀錢幣及其他珍貴文物，讓我們得以窺見漢代的歷史文化、思想觀念、經濟制度，對研究西漢侯國歷史具有重要的意義。」大陸國家文物局局長劉玉珠表示，海昏侯墓考古工作中，注重多學科深度合作、現代科技運用、考古與保護銜接，確保考古工作的精細化、規範化和科學性，為遺址的科學展示和精彩講述提供了依據、奠定了基礎。

江西省長易煉紅在開園儀式上表示，遺址的開發利用本身就形成對中華傳統文化的傳承和創新。要以此為新的起點，充分利用和發揮好品牌效應，推動整個江西的文化傳承和創新。

遺址 考古 文物

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