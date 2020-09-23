上海落戶新政：新增4所大學畢業生可直接落戶

在台灣被謀害的潘曉穎之母呼籲兇手陳同佳赴台投案，香港特首林鄭月娥22日說，港府跟台灣其他事情的溝通沒有回應，「無咩可採取」（沒什麼可做），要潘曉穎父母「能夠釋懷」。台灣陸委會發言人邱垂正對此回應稱，陳同佳需向單一窗口表達真實的投案意願，台灣若收到訊息後就會依法處理，現今未收到相關訊息。他強調，該案關鍵在陳的投案意願與港府的責任感。

2020-09-23 22:50