上海落戶新政：新增4所大學畢業生可直接落戶
近年，大陸一線城市透過降低落戶門檻、提供購房補貼、生活補貼等形式，開啟搶人大戰，希望留住人才的同時，還能吸引人才。上海昨宣布，在滬「世界一流大學建設高校」包括上海交通大學、復旦大學、同濟大學、華東師範大學，四校應屆大學畢業生符合基本申報條件即可直接落戶。
據廿一世紀經濟報導，「2020年非上海生源應届普通大學畢業生進滬就業申請本市戶籍評分辦法」近日發布。辦法中提出，將之前「以北京大學、清華大學為試點，探索建立對本科階段為國內高水準大學的應屆畢業生，符合基本申報條件可直接落戶的政策，範圍擴大至在滬世界一流大學建設大學」。
此外，2020年標準分為72分，評分選項包括畢業生要素分，包括學歷、畢業學校、學習成績、外語水準、電腦水準等；以及導向要素，包括榮譽稱號、學術、文體競賽獲獎、科研創新、國家就業項目服務期滿等，還要配合用人單位要素分，包括引進重點領域人才、承擔重大專案、自主創業等。
辦法規定，若是博士研究生，符合基本申報條件的，即可落戶；碩士研究生可獲24分。「世界一流大學建設大學」應屆碩士畢業生，「世界一流學科建設大學」建設學科應屆碩士生，符合基本申報條件即可落戶。中科院在滬各研究所、上海科技大學、上海紐約大學應屆碩士畢業生參照「世界一流大學建設大學」執行。
近年來，北上廣深等一線大城市搶人大戰愈演愈烈。早在2018年，北京就制定條例，建立優秀人才引進的「綠色通道」，符合條件之一的人員到北京工作的，可快速辦理引進手續：例如「千人計畫」和「海聚工程」的中國籍入選專家；「萬人計畫」、「高創計畫、中關村「高聚工程」的入選人等。
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