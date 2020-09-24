晉祠博物館 文化遺產獨特

晉祠，初名唐叔虞祠，是紀念晉國首任諸侯唐叔虞的祠廟，位於太原市晉源區晉祠鎮，文化遺產價值獨特，是世界王氏、張氏尋根問祖的紀念地。

晉祠博物館是一座集文物保護、學術研究、陳列展覽於一體的綜合類博物館，晉祠最早的文字記載，見於北魏地理學家酈道元的「水經注」。千年的歲月滄桑，文化的傳承積澱，晉祠融自然山水和歷史人文為一體，集儒、釋、道於一處，以園林、古建、碑刻、雕塑藝術和古樹名泉，組成了獨具風姿的歷史文化遺產群落。其擁有宋元明清至民國時期各式建築100餘座，類型多樣，時代序列完整。各種雕塑194尊，碑碣440餘通，詩文匾聯219幅。館藏書畫、陶瓷、玉器、銅器、錢幣等文物近7000餘件（套）。

「晉祠三絕」之宋代彩色泥塑侍女像，是當時雕塑藝術登峰造極的寫實作品。圖／本報山西太原傳真 山西素有中國古建築藝術寶庫之稱，而晉祠就是這個寶庫的重要組成部分。晉祠的建築布局基本採用了中軸線對稱布局：中部建築，結構宏偉，以藝術價值高貴而著稱；北部建築，依山勢而建，錯綜排列，以崇樓高閣而取勝；南部建築，既有樓塔聳峙，又有泉水環流，以風景誘人而馳名。

這些建築雖不是同一時期所建，卻好像都服從於一個精巧的總體設計，布局緊湊，錯落有致。其中，宋代建築的代表作聖母殿、舉世罕見的十字形古橋魚沼飛梁，和金代建築獻殿，被大陸文化部鑒定為三大國寶建築。

晉祠的古代雕塑藝術也不同凡響，金人台宋代鐵鑄武士像，經歷900年風雨，威風凜凜。聖母殿中的42尊宋代彩色泥塑，尤其是其中的33尊侍女像，生動活潑，活靈活現，是當時雕塑藝術中登峰造極的寫實作品，彌足珍貴。鐵鑄武士的陽剛之氣和彩塑侍女的陰柔之美，表現的淋漓盡致，令人歎為觀止。

晉祠之美，還在於具有神奇色彩的晉水源頭－難老泉。日夜不息、湍流不止的難老泉水，可以說是晉祠氣韻所在。泉水從懸甕山下約5米深的岩石中湧出，碧綠青翠，清澈見底，給了晉祠勃勃生機，也給了晉祠無限魅力。

晉祠園林中，上千年的古樹有20多株，最著名的是周柏。900多年前，北宋文學家歐陽修就讚歎它「地靈草木得餘潤，鬱鬱古柏含蒼煙。

今天，這株3000年的古柏依然枝繁葉茂，蒼勁挺拔，它與長流不息的難老泉、精美的宋塑侍女像，被譽為「晉祠三絕」。

晉祠豐厚的歷史文化遺產中，碑刻藝術也引人注目，其中最著名的是唐太宗李世民的「晉祠之銘並序」碑。此碑為李世民為追溯大唐淵源、報唐叔虞神恩而作，是一通集史學、文學、政治和書法為一體的豐碑。此外，由女皇武則天親自作序的「華嚴石經」（俗稱「風洞石經」），是唐譯八十卷「華嚴經」的石刻祖本；不僅以珍貴的佛學研究價值為世所重，還保存了大量風韻各異的唐人小楷，成為研究和學習書法的重要資料。

晉祠還是世界王氏尋根問祖之地。古語有云「天下王氏出太原」，晉祠內建有王氏祖祠-子喬祠，供奉王氏系姓始祖王子喬。在今天海內外王氏宗親，每年都會來到太原晉祠尋根問祖。（系列五之四）