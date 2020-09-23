華南乾旱 珠江口出現8年來最嚴重鹹潮

大陸華南地區上半年雨水偏多，下半年則有可能面臨少雨乾旱的現象。近日，大陸水利部珠江水利委員會專家分析認為，8月底以來降水減少，主要水庫蓄水明顯不足，進入10月後西江、北江等流域降雨偏少的可能性較大，珠江口有可能遭遇2012年以來最嚴重的的鹹潮。為此，珠江水利委正式啟動第17次水量調度工作。

據香港文匯網，對於今冬明春珠江水量調度面臨的不利形勢，珠江水利委分析認為，目前，主要水庫前期蓄水不足，流域後汛期降雨顯著減少。

而根據氣象水文部門預測，枯水期西江、北江流域降雨偏少的可能性較大，西江天然來水較多年同期偏少約2成。據分析，珠江河口極有可能遭遇2012年以來最嚴重的鹹潮影響。

今年水量調度亦存在有利因素。會商研判認為，在今冬明春水量調度工作上，大藤峽水利樞紐已初步具備水資源配置功能，可啟用配合龍灘水庫實施應急補水。位於廣西桂平的大藤峽水利樞紐是大陸國務院確定的172項節水供水重大水利工程的標誌性工程，是珠江流域關鍵控制性水利樞紐。

最新消息顯示，該工程下閘蓄水後，調節庫容將達到4億立方公尺，枯水季節與上游水庫聯合調度，可調節徑流，抑制珠江口鹹潮上溯。

目前，珠江委已下發通知，對珠海供水系統水庫蓄水提出明確要求，要求珠海竹銀水庫在確保工程安全前提下於10月15日前蓄至45公尺；10月底前，確保珠海南庫群蓄滿，北庫群有效蓄水率不低於80%，保障關鍵調度期前儲備充足淡水。