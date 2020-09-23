松花江現2020年第2號洪水 所有船舶禁航

受降雨及上游來水影響，松花江上游幹流哈爾濱水文站水位22日漲至警戒水位（118.30公尺），依據大陸水利部「全國主要江河洪水編號規定」，編號為「松花江2020年第2號洪水」。自22日起所有船舶禁航。

據香港文匯網，根據水文預測，9月25日松花江洪峰將到達哈爾濱市，屆時水位將達到118.65公尺上下，超警戒水位0.35公尺，洪水量級為10年一遇。目前，松花江木蘭至通河江段仍在警戒水位以上，這也會進一步加重松花江幹流洪峰過境的汛情。

大陸水利部維持水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，仍有2個工作組在黑龍江省協助指導地方開展洪水防禦工作。哈爾濱市召開迎戰松花江洪峰工作視訊會議，全面做好洪峰過境各項準備工作。

由於松花江水位持續上漲，為了保證乘客安全，從18日開始，交通集團輪渡公司旅遊航線以及過江航線已經全部停航。9月22日，哈爾濱海事局正式下發通知，由於松花江水位已超防汛警戒水位，從22日起松花江哈爾濱、賓縣、巴彥段實施交通管制，所有船舶嚴禁發航，在船舶位置就近尋找安全地點停泊。採砂等所有涉水施工船舶停止作業。