攜程報告：陸「十一」假期或超6億人次旅遊

長達八天的「十一」黃金周即將來臨，攜程旅遊發布調查：因疫情壓抑了9個月的出遊需求，或許將在8天時間內集中爆發，數據預測「十一」假期旅遊人次將達6億，成為今年首個旅游高峰和消費黃金周。

攜程旅遊大數據實驗室發布「2020十一長假旅遊性價比報告」，「十一」黃金周雖然不鼓勵出境遊，但可以跨境旅遊。從旅遊市場恢復情況看，超過5天的跨省長途跟團遊、自由行產品的人數和比例，預計將創今年的新高。

調查指出，大陸各地有超過1,500家景區免費或打折，20多個省市政府發放旅遊優惠券，加上各大旅遊平台的促銷補貼，看好境外消費回流內需市場，「今年十一是近年來性價比最高的旅遊長假」。

去年「十一」黃金周七天創下出遊人次7.8億人，境內旅遊收入人民幣6,497億元；今年連休8天，攜程預計，旅遊人次將達6億，旅遊收入將不輸往年。

中國旅遊集團旗下中國旅遊研究院（文化和旅游部數據中心）調查，今年「十一」黃金周，租車自駕遊最受青睞。統計發現，今年在疫情後，「一車一家」的租車遊需求看漲，進入9月已呈現一車難求，價格也明顯上漲。

另外，機加酒的自由行也炙手可熱，攜程統計，在海南、四川、雲南等熱門地，自由行產品9月預訂數增長逾100%。

攜程報告分析，疫情催生了境內旅遊的「新跟團」時代，也就是小而美的私家團產品蔚成風潮。據統計，預訂9、10月出行的一單一團、專車專導訂單占比已經超過20%，走精品旅遊的私家團占比超過40%，市場看好「十一」黃金周將是旅遊、娛樂和消費的旺季。