上千萬！女主播遭YY平台天價索賠

繼鬥魚之後，YY平台也開始向轉投其他平台的主播們索賠天價違約金。據兩份民事訴狀顯示，YY平台訴稱，小菲、小林（均為化名）通過YY平台累積的影響力，在其競爭平台虎牙直播上獲得收益，訴請法院判兩人分別賠償違約金1290餘萬元人民幣(約190萬美元)、940餘萬元。

上游新聞報導，YY平台是廣州華多網絡科技有限公司旗下的一款直播平台。

報導指出，7月29日，華多公司向廣州番禺區法院遞交了民事訴狀，訴請小菲支付違約金1290餘萬元，承擔該案律師費5萬元。訴狀顯示，華多公司有權要求小菲支付違約金，違約金為小菲已獲得收入的10倍或100萬元，以金額較高為準。

小菲表示，2016年，她成為妍迅文化傳媒旗下女主播，在YY平台上開始直播。2017年，她與YY平台簽下了三年期限的合作協議，2020年8月期滿。2020年2月，她在YY平台停播，去了虎牙直播平台。銀行流水顯示，四年下來，她的收益為120多萬元。

據報導，唱歌主播小林播了3年賺了90多萬元，被索賠940餘萬元。

小菲、小林稱，平台的索賠金額是她們收益的十倍，根本無力負擔。此外，YY平台合作商的工作人員要求她們在直播時打涉黃「擦邊球」，違約在先。「合同上說了要健康直播，他們違約在先，我可以不履行合同，卻起訴我違約。」

報導指出，據獲得視頻、聊天截圖、錄音證據顯示，YY平台的合作商——妍迅文化傳媒的一名工作人員曾多次要求小菲、小林用「看XX頭」、「真大」等涉黃話術與粉絲互動。

針對雙方糾紛事宜，YY平台在回函中希望積極促成和解，雙方冰釋前嫌繼續合作，達致雙贏。

據報導，上述兩起天價賠償案，將於10月14日在廣州番禺區法院開庭。