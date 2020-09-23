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網戀女友生雙胞胎? 胡「圖」男匯23萬

世界日報 / 中國新聞組／廣州23日電

李先生是山東人，今年30歲，任職於浙江杭州某航空公司，透過交友軟件認識一名自稱來自武漢的女子劉某，展開遠距離戀愛後，劉某稱自己生了雙胞胎兒子，前後向李先生拿了超過23萬人民幣（約3.3萬美元）的照護費。李先生甘願付錢，沒想到最後卻因為一張雙胞胎的照片，才拆穿騙局。

羊城晚報報導，2017年7月底，李先生在西安出差期間，通過某社交軟件認識了一名來自武漢，自稱擁有博士生學歷，目前就職於某著名醫院的女子劉某，很快，兩人便陷入熱戀。

但因為是異地戀，兩人感情就越來越淡。但後來，劉某李男自己懷了雙胞胎，將前往美國某知名大學交流訪問，並且準備在美國把孩子生下來。在劉某「孕期」期間，李先生多次提出想要去探望，均被劉某以「擔心影響學業」等各種理由推脫。2018年4月，劉某告訴李先生自己為他生了一對雙胞胎兒子，李先生順著劉某的要求，不停匯錢給對方，前後共匯了超過23萬元，李女也會定期放上超音波照及外國帳單給對方，誆騙李男自己真的有懷孕。

2018年11月，劉某又拿了一張30萬元的住院費要李男付錢時，李男才產生了疑慮，剛好李男在網路上看到一篇文章，裡頭的嬰兒接生照片，和劉某傳給他雙胞胎照一模一樣。李先生立即與劉某對質，劉某索性電話、微信一律不回。

報導說，其實李先生在認識劉某的時候並不是單身，他早已結婚生子。這兩年，為了自己這個「女朋友和雙胞胎兒子」，他甚至離了婚。

李先生發現被騙後報警，劉某本月10日被抓獲。經查，劉某今年33歲，武漢人，從事導遊職業，根本不是什麼醫院的博士生，也從來沒去過美國交流學習，並且早已結婚生子。

目前，贓款已被悉數追回，看到昔日的情人成為階下囚，李先生最終選擇原諒劉某，表示其本人不再追究劉某的責任，相關案件仍在進一步辦理中。

雙胞胎 武漢

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