港警修記者定義 挨轟篩選媒體排除網媒

香港警方修訂「警察通例」中的「傳媒代表」定義，最快今天生效。香港記者協會等多個傳媒團體連署抗議，指警方此舉無異於向記者發牌照。

香港現有「警察通例」下的「傳媒代表」，包括持有報館、通訊社、電視台及電台所發出的身分證明文件；持有香港記者協會會員證或香港攝影記者協會會員證的記者、攝影師及電視台工作人員等。

警察公共關係科總警司郭嘉銓致信四個傳媒工會主席，稱警方將修訂「警察通例」下「傳媒代表」的定義，涵蓋已登記政府新聞處新聞發布系統的傳播機構，或國際認可和知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構的記者、攝影師和電視台工作人員。

信中說，只持有記者協會會員證或攝影記者協會會員證，不再符合警方「傳媒代表」的定義。而警方此舉，是為令前線警員更有效及快捷辨識傳媒代表。

香港記協、明報職工協會和壹傳媒工會等團體連署聲明，嚴正抗議。聲明指香港基本法明確保障香港居民的新聞自由，多年來不少自由記者和未有在政府新聞處發布系統登記的傳媒，都曾在現場報導事實，警方不應透過行政手段，篩選官方認可傳媒，損害港人權利。變相由官方界定何謂記者，無異於實行官方發牌制度。

聲明說，警方今次在完全無討論和諮詢下，片面作出重大修訂，一手破壞雙方建立多年的關係。要求警方取消修訂，否則會採取一切可行和必要的措施回應。

香港民主黨立法會議員許智峯批評說，警方做法侵害新聞自由。在過往反送中示威中，不少重要片段都是由網媒拍攝所得，例如西灣河警員開槍，在他入稟（遞狀上訴）法庭作私人檢控時，法庭亦接納相關片段呈堂。質疑警方日後可根據立場，排除更多不喜歡的傳媒代表。

香港新聞組／香港23日電

據明報報導，44家網媒連署反對警方篩選媒體，形容做法「落後及愚昧」，將網媒拒諸門外「等同把香港倒退回數十年前還沒有互聯網的落後年代」，徒添混亂和爭拗。