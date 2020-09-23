陳同佳遲未投案 港府怪台灣拒溝通

在台灣被謀害的潘曉穎之母呼籲兇手陳同佳赴台投案，香港特首林鄭月娥22日說，港府跟台灣其他事情的溝通沒有回應，「無咩可採取」（沒什麼可做），要潘曉穎父母「能夠釋懷」。台灣陸委會發言人邱垂正對此回應稱，陳同佳需向單一窗口表達真實的投案意願，台灣若收到訊息後就會依法處理，現今未收到相關訊息。他強調，該案關鍵在陳的投案意願與港府的責任感。

2018年，港男陳同佳在台灣殺害女友潘曉穎，讓林鄭月娥發動修改逃犯條例，最終引發震驚全球的香港反送中運動。台港之間也因如何讓陳同佳赴台受審，引發司法角力。而台灣在去年10月底建立刑事警察局的單一窗口，通知港府，如果陳同佳確定赴台面對司法，可直接與窗口聯繫，安排相關事宜。

近日一直為陳同佳代言的牧師管浩鳴說，陳同佳仍有意赴台自首，而受害人潘曉穎的母親則呼籲陳同佳赴台投案，說台灣已建立了特別窗口，陳同佳登上飛機即可投案，要求對方交代確實投案日期，希望盡快有公道，令女兒可以安息。

林鄭月娥22日出席行政會議前，被追問此事時表示，她已向潘爸爸、潘媽媽表達安慰，希望能夠釋懷。接著說陳同佳已在香港服刑（洗錢罪）完畢，是自由的人，港府在法理上無法做任何行動。但她本人透過聖公會教省秘書長管浩鳴了解，陳同佳自責和自疚，因政情和疫情因素未能赴台，等合適時機仍願意到台灣自首。

她稱，亦已向管浩鳴表達如需要港府協助，港府願意提供任何協助，但香港與台灣的溝通，都不能得到回應，「我們（指港府）看不到由我們出面有什麼好處」，所以希望透過管浩鳴或其他有心人可以幫助陳同佳去台灣。

針對林鄭的說法，邱垂正強調，「人在你們手上」。邱垂正說，陳同佳人在香港，不是看管浩鳴與林鄭月娥的說法，而是陳同佳要向窗口表達真實的投案意願，包含要何時來？準備怎麼來？要說清楚。