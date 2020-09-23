香港高中課程檢討報告 倡通識書強制送審

香港教育局委任的學校課程檢討專責小組去年進行公眾諮詢後，昨天向教育局提交檢討新高中課程報告，建議維持通識科「必修必考」，但表明不適宜以「新近發生事件」作教學課題，並支持通識教科書納入現行的課本送審機制。

香港01報導，根據報告，專責小組報告建議，維持高中課程四個核心科目的安排不變。專責小組認為，通識科讓學生從多角度研習富爭議性的課題，在理性分析和實證為本的基礎上培養明辨慎思和解難的能力，以及認同國民身分和具備國際視野。至於獨立專題探究的學習經驗，學生若掌握得當，可藉此發展自主學習和運用跨學習領域知識的能力。

但報告同時指出，新近發生的事件尚在發展當中，不適宜用作科目的探究題材。小組解釋，因為事件仍未完結，往往未能核實資訊數據的客觀程度及其可靠性，令師生難以展開持平和具證據支持的討論，並由此而得到結論：「學生對問題的多元角度欠缺充分瞭解，亦未能明瞭問題背後錯綜複雜的因果關係，以至他們難以就極具爭議的問題作理性判斷，因為這已超乎一般中學生的理解能力。」

另據明報報導，教協憂慮教育局藉教科書送審、教材避免探討新近事件等，加強對教學和考試內容的政治審查，又稱小組建議教育局盡快就通識科作效能研究，留下向通識科「必修地位」開刀的尾巴。