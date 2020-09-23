香港續封關 500旅行社恐倒 業界要求重啟本地遊

港府上周推出第三輪防疫抗疫基金，規模較首兩輪支援少，旅遊業界認為政府敷衍，10多名旅遊業界代表昨高喊「旅遊界憤怒了！我們被迫結業！」業界推算若保就業計畫僅維持至今年11月，年底或有500間旅行社結業，約3000名從業員失業。

據旅發局數據，今年首7個月訪港人次約353.7萬，按年跌91.2%。明報報導，旅遊業議會主席黃進達表示，香港逾1700間旅行社，近六成屬5人以下小型旅行社，第三輪防疫抗疫基金補貼每名員工5000元（港幣，以下同），即每間旅行社獲2萬餘元，支援力度嚴重不足；若按現時支援額度，相信會有大規模倒閉潮和裁員潮，今年已有70多間旅行社結業，導致約400人失業。

報導指出，香港旅行社解困大聯盟上周五、六以電話訪問206間會員旅行社，74%認為第三輪防疫抗疫基金資助只能幫助維持一個月或以下，若政府無增加支援，34%受訪旅行社稱會考慮結業，另有約三成稱會削減人手。大聯盟發言人姚柏良以現有旅行社數目推算，料今年底約500間旅行社將倒閉，導致約3000人失業，他批評第三輪基金「離地」，對業界支援微不足道；又稱政府一直所說的「旅遊氣泡」屬「旅遊泡沫」。

報導引述香港華商旅遊協會主席謝淦廷表示，入境團去年中已受社會事件影響，他經營的國聯假期有限公司以往主力做東南亞入境團，有40多名員工，去年底已減至22人，去年11月起更要出售兩個單位及一個車位套現逾千萬元供公司營運，若保就業計畫只維持至11月底，預計只能保留5名員工；又稱每月經營成本逾10萬元，預期捱至明年2月要思考是否結業，「現在不是度過難關，而是鬼門關！」

據報導，香港旅行社東主協會與多名業界代表今約見食物及衛生局長陳肇始，要求限聚令由4人放寬至20人，讓旅行社重啟「綠色生活本地遊」，並促政府在各出入境口岸和機場出入境關口設15分鐘快速檢測中心。

另據香港文匯報，香港昨日新增八宗確診個案，五宗為輸入個案，另外，三宗本地個案，確診均與早前個案有關聯。此外，屯門醫院昨晚公布，一名曾在該院兒科病房留醫的4歲男童，初步確診新冠肺炎。該名男童18日曾在該院兒科病房逗留近兩個小時，而同房10名病童被列為密切接觸者，需要檢疫14天，另一負責清潔洗手間的運作助理亦要檢疫。

行政長官林鄭月娥昨日宣布，原定明日（周四）午夜屆滿的社交距離措施，包括四人限聚令等，維持「原封不動」，延長七天至下月1日中秋節。政府顧問專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，本地新增確診個案趨跌，源頭不明個案整體偏低，認為若中秋節過後沒有酒樓食肆的相關群組出現大型爆發，相信政府會調整防疫措施。