迎十一 澳門重啟內地個人遊

香港旅遊業一片愁雲慘霧之際，一橋之隔的澳門在「被封關」180天後，自今日起全面恢復內地訪澳自由行。

內地十一黃金周加上中秋節假期八天連假即將到來，國家移民管理局宣布，在內地與澳門疫情形勢繼續總體向好的前提下，全國公安機關出入境管理部門9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽註，澳門業界密鑼緊鼓作足準備，希望能夠讓澳門重現生機。

香港文匯網指出，自廣東8月26日恢復赴澳門個人遊後，廣東各大旅行社赴澳門旅遊諮詢量和澳門酒店預訂量環比就猛增5倍。據澳門統計局數據顯示，澳門8月入境旅客較7月大增2.1倍，達到22.71萬人次。業界人士預計，「十一」黃金周澳門旅遊業將進一步升溫。

珠海旅遊業界人士分析，8月赴澳門旅客雖然比起去年同期仍有很大的降幅，但相比7月已有所回暖，這對於之前遇上疫情寒冬的澳門旅遊業而言也算是一個小利多。

澳門統計局的數據顯示，8月赴澳門旅客多為內地客，當中超過65%為珠三角9市居民。而隨著「十一」黃金周到來，加上9月23日起內地全面恢復赴澳門旅遊，預計澳門旅遊市場將進一步回暖。

報導稱，澳門旅遊局近期也推出「樂遊澳門、億元消費券」派發活動，遊客可預約澳門酒店5折消費，單張優惠上限達500澳門元（約62.6美元）。