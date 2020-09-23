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中國「街舞女神」交非裔男友 評論區湧現數萬條謾罵

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
女舞者陳妍臻(左)與非裔男友遭到網友狂砲怒轟。(取材自微博)
女舞者陳妍臻(左)與非裔男友遭到網友狂砲怒轟。(取材自微博)

一則中國女舞者公開戀情的消息在網上留下數萬條謾罵，原來她的男友是同一綜藝節目中的法國非裔舞者。網友因為「膚色」引發不理性攻擊「好白菜被豬拱了」、「滾出中國」，另一派網友疾呼「不要以偏概全」、「人家的成就是鍵盤俠幾輩子都達不到的」。

自媒體「澳洲億憶網」報導，在台灣出生的Nikki陳妍臻是一名專業舞者，她參加「這就是街舞」綜藝一砲而紅，成為街舞愛好者心中的「街舞女神」。藝人黃子韜看到Nikki跳舞以後，直接表示想跟著她學習舞蹈。

31歲的布布（bouboo）是法國人，2004年加入著名街舞團Criminalz Crew，同時也是知名舞者，中文說得非常流利。

隨著「這就是街舞3」的播出，布布也成為本季節目的熱門選手。兩人在最新一季的「街舞3」中共同露面，其實他們早就成為情侶，但比較低調，本次算是大銀幕上的戀情公開。

布布在社交帳號上貼出與Nikki一起吃飯、逛街的照片，兩人的戀情也得到了很多觀眾的祝福。

報導指出，在粉絲祝福兩人戀情的同時，大量的謾罵聲湧入討論區中，網友看不慣「中國女生找了一個非裔男友」，在震驚之餘，引發大量對非裔的攻擊與批評。

「看到非裔就想吐」、「黑鬼沒幾個好東西」、「街舞已經墮落至此？」、「這女孩是怎麼想的」…，評論區裡的留言不但對非裔做出種族批評，還進一步蔓延至對中國女性的擇偶觀，認為祟洋媚黑的女孩思想有問題。

對此，另一派網友跳出來制止這樣的惡意留言，認為不該有這種種族歧視，「誰規定一定要跟本國男在一起」，認為兩人都相當優秀，應該給予祝福。

報導說，中國網友對非洲裔有敵意並不是第一樁，山東大學去年因為規定女學生給非裔留學生當學伴引發不滿，最後山大對學伴項目致歉，決定全面評估作法。

街舞 種族歧視

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