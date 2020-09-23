外送員趕送餐失足摔落樓梯 無安全帽頭撞地口鼻流血亡

福建省福州市一名男外賣速遞員上周六（19日）前往台江區群眾新村小區送餐，落樓時不慎失足從樓梯滾下，沒戴安全帽的他口鼻不斷冒血陷入昏迷，救護員趕到時，他已失去生命跡象，遺體其後被送往驗屍，死因有待釐清。

案發大廈一名業主稱，當日在家中突然聽到屋外傳來重物墜落的聲音，探頭一看，發現男事主倒臥地上，「開始我還以為他是被樓上扔的東西砸到了，後來翻查監控發現，他是送完東西一路小跑下樓，結果到最後一層的時候不小心踩空了，整個人從樓梯上滾下來，頭狠狠地撞到地上，滾到自己的電動車前面。」

附近居民隨即報警，並曾在醫護人員遙距指導下嘗試救人。該名業主說：「監控拍到他（男事主）先是把安全帽摘了下來，從車上拿了瓶礦泉水喝了一口，才急匆匆地上樓，整個過程都非常趕，要是他沒有把安全帽摘下來，說不定就不會丟了性命。」

救護人員其後趕到，可惜男事主已沒有生命體徵，初步判斷他是被口鼻的鮮血堵住了氣管引致窒息死亡。及後男事主遺體被移走，事件仍在進一步調查中。

不少網民留言形容事件令人難過，「這是誰家的兒子，誰家的爸爸，太可惜了」、「生活不易，一路走好」、「殘酷競爭下，企業不斷壓榨送餐員的送餐時間，而對每條路的交通狀況、每個送餐員的體能和健康選擇盲視，社會似乎也不接受多等五分鐘」。

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文章授權轉載自《香港01》