上海市副市長、公安局局長龔道安被免職

上海市人大常委會辦公廳官方微信披露，上海市15屆人大常委會第25次會議今（23）日審議並表決通過有關人事任免事項，決定免去龔道安的上海市副市長、上海市公安局局長職務。

根據上海市人民政府網站，龔道安是現任上海市副市長，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。

龔道安8月中旬就傳出被調查的消息，今年以來，大陸公安系統落馬的官員不少，省部級幹部就有公安部副部長孫力軍、重慶市副市長兼公安局長鄧恢林及龔道安等人。

香港《明報》曾引述消息人士稱，龔道安發跡，得益於曾任湖北公安廳廳長、省委政法委書記陳訓秋的提攜；陳任湖北公安廳長期間，龔道安是湖北公安廳行動技術總隊總隊長，對偵辦案件貢獻頗多。

消息人士透露，龔所涉嚴重違紀違法的原因，是其擔任公安部十二局局長期間。十二局是公安系統的科技偵查機構，專職對有關案件的監聽、追蹤、定位。