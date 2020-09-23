古建築博物館 純陽三絕驚豔

山西古建築博物館位於太原市五一廣場西北隅，占地1萬餘平方米，以太原純陽宮為館址，始建於宋末元初，屬山西南、中、北三大道觀之「中宮」，原為供奉唐代呂洞賓的道觀，2003年成立山西省藝術博物館。

博物館常設「石刻文物展」、「道教、佛教文物造像展」、「瓷器藝術精品展」、「琺瑯藝術精品展」、「漢畫像石和宋金墓葬磚雕展」等基本陳列，館藏珍貴文物眾多，尤以全大陸唯一的九宮八卦院建築、武則天稱帝時期的涅槃變相碑、唐代道德天尊漢白玉石像等「純陽三絕」著稱。

九宮八卦院 大陸唯一

山西古建築博物館最精華的部分，當屬第四進院的九宮八卦院。平面布局呈方形，抹角八面，按照道家的八卦「乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌」的方位建造，再加上中間的這一個「方形三間兩層亭」，形成「九宮建制」。

九宮是中國古代天文學家將天宮以井字劃分乾宮、坎宮、艮宮、震宮、中宮、巽宮、離宮、坤宮、兌宮九個等分，在晚上從地上觀天空的七曜和星宿移動，可知方向和季節等資訊。八面均有磚券窯洞，俗稱「九窯十八洞」。因為「仙人好樓居」，所以道家的建築多樓閣，在洞頂四面建樓，四角建九角攢尖亭。樓亭之間以圍廊相通，四樓四亭和院中心的「方形三間兩層亭」組成九星，與地下九宮相對應。

涅槃變相碑 「純陽三絕」之涅槃變相碑，是純陽宮的鎮館之寶。圖／本報山西太原傳真

涅槃變相碑 唐朝遺寶

自漢代佛教傳入中國以來，涅槃變相就是佛教藝術創作中的一大主題。唐代是中國佛教發展的興盛時期，出現諸多有關佛陀涅槃的雕刻、壁畫和繪畫作品，純陽宮的涅槃變相碑，正是盛唐時期的寺院遺存。

涅槃變相碑刻工精緻，敘述周全，存世珍罕，在同類文物中屬鳳毛麟角。在這通碑中，服飾、棺材的樣式、喪葬習俗及前來奔喪的各國王公貴族等不同人群的飾物等，均有表現，是最直接的社會寫照，可作為文史研究的重要史料。涅槃變相碑歷經1300多年的風霜，經過幾次滅佛運動，奇蹟般地完整保存了下來。

涅槃變相碑表現了佛祖釋迦牟尼涅槃前後的情景，與佛陀講法度人的故事。碑的上端雕刻有螭龍紋，下端為馱碑的贔屭，碑額雕有天宮和須彌山。碑的正面雕有佛祖涅槃故事六圖，碑陰也雕有圖案。全碑以涅槃故事為主，滿飾浮雕、題名，構圖緊湊，雕工精緻，規模巨集麗，藝術價值極高，可謂純陽宮的鎮館之寶。

道德天尊像 「純陽三絕」之道德天尊漢白玉石像，具有典型的唐代造像風格。圖／本報山西太原傳真

道德天尊像 漢白玉精雕

道德天尊漢白玉石像，通高2.56米，像高2.2米，由石像、底座、基座三部分組成。石像以漢白玉雕造，底座和基座以青灰色石灰岩製成。天尊頭戴蓮花形冠，面相豐頤，細目微眯，長髯垂胸，神態安詳慈和。

石像右手執扇和拂塵，身著寬大道袍，盤坐於長方形石座之上。底座正面刻天尊像銘並序計二十二行，兩側及背面線刻弟子道士像和供養人姓氏。題銘開元七年即西元719年。基座平面正方形，呈四層台階狀，四周線刻蓮花、忍冬、仙鶴等。此像造型豐頤，線條圓潤流暢，具有典型的唐代造像風格。（系列五之三）