生活規律、吃清淡…中甲攝影師「封閉工作」瘦10斤

因應防疫規定，2020賽季中甲聯賽成都賽區六支隊伍所處的球場、訓練場與酒店，都屬於封閉隔離管制的藍區，為了記錄訓練及賽事，中國足協招募官方攝影師，與球隊一起進行40天的「封閉式工作」，不能離開管制區更不能回家，有攝影師因此在半個月內，瘦了將近10斤。

成都商報報導，成都市體育記者協會常務秘書長、新華社簽約攝影師塗新與另一名攝影師張旭，是此次中甲聯賽的官方攝影師，他們同住一個房間，想到封閉工作的生活會比較枯燥，張旭還把家裡的電腦桌機搬到酒店，「封閉時間長達40天，休息時間可以打打遊戲」。

據報導，在這40天裡，他們只能在封閉酒店、訓練場和球場「三點一線」活動，都是乘坐藍區的媒體專車，走專門路線。到了訓練場和球場，也只能在指定區域拍攝，不能出大門，也不能上看台。塗新說，下班後，除了在房間做圖，更多就是去院子溜達，「酒店的工作人員也和我們一樣實行全封閉，下班後就是在院子跳廣場舞，我們沒事也會去觀摩一下」。

由於常年和體育圈打交道，塗新和張旭平常本可在酒店與球員們串門子聊天，但按照防疫規定，即便是藍區的工作人員也不能和球員同乘電梯、不能到球員房間，更不能在球員餐廳用餐。張旭說，「有時候在酒店裡面碰到熟悉的球員，倒是可以聊幾句，但大家都會自覺地保持一段距離」。

然而，在藍區封閉工作，最讓兩位攝影師不習慣的是「吃」，張旭表示，酒店裡的伙食其實還不錯，但整體偏清淡，吃幾天還好，長期吃的話確實有些受不了，「解除封閉後第一件事就是去吃火鍋！」

報導指出，繁重的拍攝工作、規律的作息、清淡的飲食，封閉工作的生活竟然給攝影師帶來意外的收穫。原本體重186斤的塗新，在藍區工作半個月，居然瘦了將近10斤，「我老婆來看我，第一句話就是問我，怎麼瘦了多，連肚子都沒有了！」