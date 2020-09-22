5月被拘…報導武漢疫情 上海女律師張展起訴

中國新冠疫情爆發期間，前往武漢報導「官方媒體不予報導」的疫情實況的上海女律師張展，目前已被起訴到法院。檢方18日對張展的律師通告了這個消息。中國人權律師團20日發布聲明，譴責張展遭到政治迫害。據傳張展在看守所長時間絕食抗議，身體非常虛弱，遭強制灌食。

美國之音報導，中國人權律師團指出，張展在疫情爆發期間不懼風險到武漢，深入居民小區、醫院、車站、殯儀館等疫情一線，以文字、視頻、現場解說等形式，如實提供了官方媒體不予報導的大量疫情信息，贏得普遍讚揚。中國人權律師團指出，張展2020年5月14日在武漢遭上海警方跨界抓捕，第二天被以莫須有的尋釁滋事罪名刑事拘留，6月19日更以同一罪名被逮捕， 9月18日檢方電告張展的辯護律師已經將張展起訴至法院。

中國人權律師團表示，上海警方和檢方對辯護律師存在非法設限、惡意刁難等明顯的程序違法問題，限制並變相剝奪了張展母親委託的辯護律師的會見權、閱卷權，曝露出許多地方警方、檢方一貫存在的強橫、蠻霸等濫用職權習氣。中國人權律師團要求，基於張展根本不構成任何犯罪，以及人道考慮，應駁回檢方的起訴，宣告她無罪並立即釋放。

自由亞洲電台21日報導說，張展的律師聞宇證實，他接到上海市浦東新區檢察院通知，張展一案已經進入審查起訴程序。他說，張展的案子是上個月18日送到檢察院的，移交後法院還要分配給具體法官來審理。

40歲的張展曾任律師，後因參與維權而被當局吊銷律師執業資格。她曾因為在網路平台發布批評「一黨專政」、腐敗濫權等言論，多次被警方傳喚。自2019年以來，張展並大量轉發香港「反送中」的抗議視頻及文圖資料，還自己撰寫文章聲援抗議活動。去年9月她被上海市黃浦公安分局以「涉嫌尋釁滋事罪」刑事拘留，被關押65天後獲釋。期間她曾兩度絕食抗議。