快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海洋2號C星升空組網 可在6小時內監測全球80％海面

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
酒泉衛星發射中心21日用長征4號乙運載火箭，成功將海洋二號C衛星送入預定軌道，發射獲得圓滿成功。新華社
酒泉衛星發射中心21日用長征4號乙運載火箭，成功將海洋二號C衛星送入預定軌道，發射獲得圓滿成功。新華社

21日下午1時40分，酒泉衛星發射中心用長征4號乙遙41運載火箭，將海洋二號C星發射升空。海洋二號C星是中國海洋動力環境監測網的第二顆衛星，也是首顆運行於傾斜軌道的大型遙感衛星，入軌後與海洋二號B星組網運行，共同構成中國首個海洋動力環境監測網，可在6小時內完成全球80%的海面風場監測，並具備全球艦船識別能力。

新華社報導，海洋二號C星在軌後，主要對海面高度、有效波高、海面風場實現高精度、高分辨率的實時觀測，並具備船舶識別，及接收、存貯和轉發中國近海及其他海域浮標測量數據能力。

據報導，海洋二號C星將與2018年10月發射的海洋二號B星以及後續的傾斜軌道衛星組網運行，共同構成中國海洋動力環境監測網，可在6小時內完成全球80％的海面風場監測。與海洋二號A星和海洋二號B星相比，該衛星增強了對海面風場的快速重訪能力。

海洋二號C星入軌後，將不受天氣和光照條件影響，實現全天時、全天候連續開展海洋動力環境監測，為「一帶一路」國家提供服務。

其中，船舶識別系統可以實現全球海面船舶位置、航向航速等數據測算，極大提升海上交通和海上安全能力；數據收集系統可有效獲取海上浮標信號數據，並將浮標點測信息統一傳輸到地面進行處理，通過點面結合的精準測量大幅提升海洋預報係統的精度。

酒泉衛星發射中心21日用長征4號乙遙41運載火箭，成功將海洋二號C星發射昇空。海洋二號C星將與海洋二號B星以及後續的傾斜軌道衛星組網運行，共同構成中國海洋動力環境監測網。圖為長征4號乙遙41火箭。中新社資料照片
酒泉衛星發射中心21日用長征4號乙遙41運載火箭，成功將海洋二號C星發射昇空。海洋二號C星將與海洋二號B星以及後續的傾斜軌道衛星組網運行，共同構成中國海洋動力環境監測網。圖為長征4號乙遙41火箭。中新社資料照片

一帶一路

延伸閱讀

中國再受挫 瑞典將不續約西澳衛星地面站使用權

颱風白海豚生成 氣象局：估2天後變溫帶氣旋

週五鋒面接近大台北有感！ 午後天氣轉趨不穩定

違規挖八卦山坡地還上綠漆偽裝 逃不過衛星天眼揪出

相關新聞

央視抗疫劇「最美逆行者」 被指歧視女性負評如潮

央視主旋律抗疫劇集「最美逆行者」日前播出，卻因劇情涉及歧視女性遭炮轟，網路評分更因慘不忍睹而被關閉。網友認為，「最」劇只...

愛彼委託藝術家曹斐新作「不安之島」 首現上海藝博會

疫情的2020，令全世界動盪不安，至今仍未平息。愛彼（Audemars Piguet）委託中國藝術家曹斐創作藝術新作「不...

海洋2號C星升空組網 可在6小時內監測全球80％海面

21日下午1時40分，酒泉衛星發射中心用長征4號乙遙41運載火箭，將海洋二號C星發射升空。海洋二號C星是中國海洋動力環境監測網的第二顆衛星，也是首顆運行於傾斜軌道的大型遙感衛星，入軌後與海洋二號B星組

路透：中國將失西澳衛星站使用權 或與中澳交惡有關

路透報導，瑞典空間公司（SSC）澳洲子公司表示，一旦公司與中國的合約到期，將不再與中方續約。屆時，中國將無法再使用該公司位於西澳州一座戰略性太空測控站。報導稱，這項決定或與中澳交惡有關，將影響中國正在擴大的太空探索及在太平洋地區的遙測能力。

青銅博物館 吉金光華展品輝煌

山西青銅博物館是山西博物院的分館，位於風景優美的長風文化商務區文化島上，與太原博物館聯袂共用5個既連通又獨立的紅色橢圓倒...

兩岸微流行／微旅行興起 細品老北京

提到旅行，人們大多聯想到訂機票和飯店，然後背著鼓鼓的行囊出門。疫情過後，大陸興起「微旅行」，以距離近、時間短、慢體驗、輕...

狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

日前在中國大陸安徽省發生一起男老師猥褻兩名高中女生的事件，這兩名高三女學生在某日晚自習結束後，被劉姓班導師邀約外出吃飯，兩人雖內心不願意，但礙於對方是師長，只好被迫同意。而該名班導師先帶她們至市區用餐，之後竟直接在酒店開房，還要她們陪喝酒，且不時伸出鹹豬手，最後甚至狂摸某位女學生的身體。

坐在車頂遊野生動物園…網友：給老虎送餐

在北京野生動物園自駕區內，竟有小女孩坐在車頂上遊園，嚇壞了不少人，更有網友直言這是「給老虎送餐」。據北京野生動物園工作人員表示，自駕區內的動物與遊客之間有壕溝阻隔，「不存在危險」，但坐在車頂上的行為比較危險，園方會進行提示。

宣傳網紅景區 工作人員高空滑索墜亡

位於重慶市萬盛區黑山谷的「網紅景點」重慶奧陶紀景區，18日驚傳工作人員乘坐「高空滑索」拍攝宣傳視頻時，從高處墜落致死的意外。有關部門已責成景區停運全部「高空滑索」項目，事故原因、責任認定正在調查、分析中。

96歲妹妹塞錢給101歲哥哥 網友看紅了眼

一段名為「 96歲妹妹塞給101歲哥哥200元」的短視頻近日在網路走紅，視頻中的妹妹隔著車窗塞錢給哥哥，還不停的叮囑「買點好吃的吧」、「哥哥我們現在是見一面少一面…」網友們大受感動，紛紛留言對兩位老人宣表達祝福。

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

浙江錢塘江日前在杭州一處道路上潮水突然翻過堤壩，強勁的浪潮把數十輛行進中的車子沖到數公尺遠，畫面相當驚險。

珠海3051架無人機升空 創金氏世界紀錄

廣東珠海上空20日誕生一項新的金氏世界紀錄，同時升空飛行3051架無人機，創下「最多無人機同時飛行」紀錄。

熱門新聞

共軍繞台挑釁 蔡總統：怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？

共機連日擾台 陸外交部：不存在海峽中線

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

共軍空警500預警機海峽中線以東繞飛？空軍否認

狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。