海洋2號C星升空組網 可在6小時內監測全球80％海面

21日下午1時40分，酒泉衛星發射中心用長征4號乙遙41運載火箭，將海洋二號C星發射升空。海洋二號C星是中國海洋動力環境監測網的第二顆衛星，也是首顆運行於傾斜軌道的大型遙感衛星，入軌後與海洋二號B星組網運行，共同構成中國首個海洋動力環境監測網，可在6小時內完成全球80%的海面風場監測，並具備全球艦船識別能力。

新華社報導，海洋二號C星在軌後，主要對海面高度、有效波高、海面風場實現高精度、高分辨率的實時觀測，並具備船舶識別，及接收、存貯和轉發中國近海及其他海域浮標測量數據能力。

據報導，海洋二號C星將與2018年10月發射的海洋二號B星以及後續的傾斜軌道衛星組網運行，共同構成中國海洋動力環境監測網，可在6小時內完成全球80％的海面風場監測。與海洋二號A星和海洋二號B星相比，該衛星增強了對海面風場的快速重訪能力。

海洋二號C星入軌後，將不受天氣和光照條件影響，實現全天時、全天候連續開展海洋動力環境監測，為「一帶一路」國家提供服務。

其中，船舶識別系統可以實現全球海面船舶位置、航向航速等數據測算，極大提升海上交通和海上安全能力；數據收集系統可有效獲取海上浮標信號數據，並將浮標點測信息統一傳輸到地面進行處理，通過點面結合的精準測量大幅提升海洋預報係統的精度。