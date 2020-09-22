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路透：中國將失西澳衛星站使用權 或與中澳交惡有關

世界日報 / 中國新聞組╱北京22日電

路透報導，瑞典空間公司（SSC）澳洲子公司表示，一旦公司與中國的合約到期，將不再與中方續約。屆時，中國將無法再使用該公司位於西澳州一座戰略性太空測控站。報導稱，這項決定或與中澳交惡有關，將影響中國正在擴大的太空探索及在太平洋地區的遙測能力。

據報導，SSC從2011年起就與中國訂立合約，允許中國使用這座Yatharagga衛星站的衛星天線。這座測控站還緊鄰SSC的另一座衛星站，該衛星站主要由美國及美國航空暨太空總署（NASA）等美國機構使用。

SSC並沒有透露租約何時到期，只是在一份電子郵件中稱，「基於整體地緣政治情勢造成的中國市場複雜性，SSC決定未來幾年主要聚焦於其他市場。」

SSC稱，中國上次使用澳洲柏斯往北約350公里處的Yatharagga衛星站是在2013年6月，用於支持三名宇航員參加的神舟十號任務，此次任務完成了一系列空間對接測試。

SSC表示，當前合同主要支持中國載人航天飛行計畫中與遙測、跟蹤和控制服務有關的科學航天任務。

德國之聲報導，火箭、衛星、飛船在環繞地球飛行時，需要地面測控站的支持。地面站數量越多，測控盲區就越小。目前，中國航天在巴基斯坦、土耳其、瑞典、法國、阿根廷、巴西、智利及澳洲等設有境外測控站，其中部分為租賃使用。此外，中國還有多艘「遠望號」測控船，用於填補盲區。

對於中國剛剛全面竣工的「北斗三號」衛星導航系統，地面測控站也有重要作用。

報導指出，早年間，中國航天設立在大洋洲地區的測控站位於吉里巴斯，但是該國在2003年選擇和台灣建交、與北京斷交，測控站不得不停止使用。此後，中國租賃了位於澳洲西海岸的測控站。不過，吉里巴斯2019年又再次轉投北京懷抱，因此不排除中國航天重新啟用位於該國測控站的可能。

環球時報指出，從路透報導來看，「似乎是認為此事可能是澳洲在幫助美國打擊中國」。這是因為，路透首先在報導中提到，瑞典空間公司澳洲子公司在西澳洲其實有兩個衛星站，除了與中國有合作的那個Yatharagga衛星站，還有一個是為美方機構提供服務的Dongara衛星站，且這兩衛星站距離還挺近的。

其次，路透提到中國在太空探索和衛星定位系統方面都與美國有激烈競爭關係，尤其是中國的北斗衛星系統與美國的GPS系統。同時，路透提到澳洲是美國親密盟友，一直在太空領域與美國合作，而澳洲與中國的關係卻出現了斷裂。

澳洲、中國官方目前尚無回應路透的問詢。

澳洲 太空 瑞典

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