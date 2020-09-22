青銅博物館 吉金光華展品輝煌

山西青銅博物館是山西博物院的分館，位於風景優美的長風文化商務區文化島上，與太原博物館聯袂共用5個既連通又獨立的紅色橢圓倒錐體建築群，是太原市的標誌性建築之一。

山西青銅博物館是大陸首家省級青銅專題博物館，展出文物2000多件，薈萃晉系青銅文物精華。博物館展示面積1.1萬平方米。基本陳列以「吉金光華」為主題，分為「華夏印跡」、「禮樂春秋」、「技藝模範」三部分，展示中國青銅時代的發展歷程和輝煌成就。

「華夏印跡」講述晉文化在華夏文明傳承、發展中的特殊地位；「禮樂春秋」闡釋中國青銅器作為禮器使用的鮮明特色和禮樂文明的精神內涵；「技藝模範」展現古人范鑄青銅的智慧之光。另外，「數字青銅」和「探幽尋勝」展區，以數字展示和教育互動的方式，深度體驗青銅文化背後的奧祕。以山西文物講述中國青銅文明，通過文物與國家、制度和技藝的多維度視角，反映青銅文明在中華文明體系中的重要作用。

青銅時代是人類歷史上的一個重要階段，以鑄造、使用青銅器為標誌。中國是世界上最早進入青銅時代的國家之一。青銅文化在夏代已經成熟，到商周達到鼎盛。山西地處華夏文明的核心區域，陶寺遺址的紅銅製品和中條山地區的夏商時代的采銅、冶煉遺址，呈現了中國早期文明發展的重大成就。

山西青銅器體現了商周王朝的文化脈絡，反映了中國禮樂文明發展演變的進程，形成獨具特色的文化面貌。春秋中期以後，晉系青銅鑄造工藝不斷創新變革，達到了技術和藝術上的巔峰，是東周時期經濟社會發展的重要里程碑。

陶寺文化是中國青銅文明萌芽階段的代表。龍山文化晚期，城市、大型公共建築、貴族墓葬、文字、禮制性藝術、科學技術相繼出現和成熟。在眾多方國之中，陶寺脫穎而出，率先走向王國文明。這就是最初的「中國」，也是青銅時代的先聲。

將青銅器作為禮器使用，中國在世界上是獨一無二的。漢代以後，青銅器與禮制之間的關係逐漸淡化，但禮樂制度的文化內涵，已融入中華民族的血脈之中。

鼎是禮器的代表，鐘是樂器的代表。「鼎食」是廣義的禮，「鐘鳴」是廣義的樂。通過制禮作樂，形成了一套頗為完整的禮樂制度，用以維護社會秩序上的人倫和諧。禮樂文明在數千年的中華文明發展史上，產生了重大而深遠的影響，至今仍有其強大的生命力。

考古發現，青銅禮器和樂器常共同出現在商周高等級貴族墓葬中，說明禮器與樂器的配合使用，已經成為表達禮制的程式。

多年來，山西曾發現不同地區的青銅器，兩周諸侯國青銅器也頻繁在山西發現，如魯侯鬲鼎、吳王夫差鼎、秦式短劍等。這些青銅器，或來自軍事征伐，或來自商品交換，或來自朝聘、婚媵、助喪等禮儀活動。不同風格的青銅器，呈現了豐富多彩的青銅文化面貌。

（系列五之二）