快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青銅博物館 吉金光華展品輝煌

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
將青銅器作為禮器使用，中國在世界上是獨一無二。圖為西周獸面紋方彝。圖／本報山西太原傳真
將青銅器作為禮器使用，中國在世界上是獨一無二。圖為西周獸面紋方彝。圖／本報山西太原傳真

山西青銅博物館是山西博物院的分館，位於風景優美的長風文化商務區文化島上，與太原博物館聯袂共用5個既連通又獨立的紅色橢圓倒錐體建築群，是太原市的標誌性建築之一。

山西青銅博物館是大陸首家省級青銅專題博物館，展出文物2000多件，薈萃晉系青銅文物精華。博物館展示面積1.1萬平方米。基本陳列以「吉金光華」為主題，分為「華夏印跡」、「禮樂春秋」、「技藝模範」三部分，展示中國青銅時代的發展歷程和輝煌成就。

「華夏印跡」講述晉文化在華夏文明傳承、發展中的特殊地位；「禮樂春秋」闡釋中國青銅器作為禮器使用的鮮明特色和禮樂文明的精神內涵；「技藝模範」展現古人范鑄青銅的智慧之光。另外，「數字青銅」和「探幽尋勝」展區，以數字展示和教育互動的方式，深度體驗青銅文化背後的奧祕。以山西文物講述中國青銅文明，通過文物與國家、制度和技藝的多維度視角，反映青銅文明在中華文明體系中的重要作用。

青銅時代是人類歷史上的一個重要階段，以鑄造、使用青銅器為標誌。中國是世界上最早進入青銅時代的國家之一。青銅文化在夏代已經成熟，到商周達到鼎盛。山西地處華夏文明的核心區域，陶寺遺址的紅銅製品和中條山地區的夏商時代的采銅、冶煉遺址，呈現了中國早期文明發展的重大成就。

山西青銅器體現了商周王朝的文化脈絡，反映了中國禮樂文明發展演變的進程，形成獨具特色的文化面貌。春秋中期以後，晉系青銅鑄造工藝不斷創新變革，達到了技術和藝術上的巔峰，是東周時期經濟社會發展的重要里程碑。

陶寺文化是中國青銅文明萌芽階段的代表。龍山文化晚期，城市、大型公共建築、貴族墓葬、文字、禮制性藝術、科學技術相繼出現和成熟。在眾多方國之中，陶寺脫穎而出，率先走向王國文明。這就是最初的「中國」，也是青銅時代的先聲。

將青銅器作為禮器使用，中國在世界上是獨一無二的。漢代以後，青銅器與禮制之間的關係逐漸淡化，但禮樂制度的文化內涵，已融入中華民族的血脈之中。

鼎是禮器的代表，鐘是樂器的代表。「鼎食」是廣義的禮，「鐘鳴」是廣義的樂。通過制禮作樂，形成了一套頗為完整的禮樂制度，用以維護社會秩序上的人倫和諧。禮樂文明在數千年的中華文明發展史上，產生了重大而深遠的影響，至今仍有其強大的生命力。

考古發現，青銅禮器和樂器常共同出現在商周高等級貴族墓葬中，說明禮器與樂器的配合使用，已經成為表達禮制的程式。

多年來，山西曾發現不同地區的青銅器，兩周諸侯國青銅器也頻繁在山西發現，如魯侯鬲鼎、吳王夫差鼎、秦式短劍等。這些青銅器，或來自軍事征伐，或來自商品交換，或來自朝聘、婚媵、助喪等禮儀活動。不同風格的青銅器，呈現了豐富多彩的青銅文化面貌。

（系列五之二）

博物館 文物

延伸閱讀

山西博物院 蒐羅國寶3千年

中11富豪私人飛機團 11天26.8萬奢遊5城

才剛全省脫貧 山西壺關縣喊缺糧…被刪文

便便也有博物館？！ 台場「UNKO MUSEUM 便便博物館」 超好玩親子同樂景點

相關新聞

央視抗疫劇「最美逆行者」 被指歧視女性負評如潮

央視主旋律抗疫劇集「最美逆行者」日前播出，卻因劇情涉及歧視女性遭炮轟，網路評分更因慘不忍睹而被關閉。網友認為，「最」劇只...

愛彼委託藝術家曹斐新作「不安之島」 首現上海藝博會

疫情的2020，令全世界動盪不安，至今仍未平息。愛彼（Audemars Piguet）委託中國藝術家曹斐創作藝術新作「不...

海洋2號C星升空組網 可在6小時內監測全球80％海面

21日下午1時40分，酒泉衛星發射中心用長征4號乙遙41運載火箭，將海洋二號C星發射升空。海洋二號C星是中國海洋動力環境監測網的第二顆衛星，也是首顆運行於傾斜軌道的大型遙感衛星，入軌後與海洋二號B星組

路透：中國將失西澳衛星站使用權 或與中澳交惡有關

路透報導，瑞典空間公司（SSC）澳洲子公司表示，一旦公司與中國的合約到期，將不再與中方續約。屆時，中國將無法再使用該公司位於西澳州一座戰略性太空測控站。報導稱，這項決定或與中澳交惡有關，將影響中國正在擴大的太空探索及在太平洋地區的遙測能力。

青銅博物館 吉金光華展品輝煌

山西青銅博物館是山西博物院的分館，位於風景優美的長風文化商務區文化島上，與太原博物館聯袂共用5個既連通又獨立的紅色橢圓倒...

兩岸微流行／微旅行興起 細品老北京

提到旅行，人們大多聯想到訂機票和飯店，然後背著鼓鼓的行囊出門。疫情過後，大陸興起「微旅行」，以距離近、時間短、慢體驗、輕...

狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

日前在中國大陸安徽省發生一起男老師猥褻兩名高中女生的事件，這兩名高三女學生在某日晚自習結束後，被劉姓班導師邀約外出吃飯，兩人雖內心不願意，但礙於對方是師長，只好被迫同意。而該名班導師先帶她們至市區用餐，之後竟直接在酒店開房，還要她們陪喝酒，且不時伸出鹹豬手，最後甚至狂摸某位女學生的身體。

坐在車頂遊野生動物園…網友：給老虎送餐

在北京野生動物園自駕區內，竟有小女孩坐在車頂上遊園，嚇壞了不少人，更有網友直言這是「給老虎送餐」。據北京野生動物園工作人員表示，自駕區內的動物與遊客之間有壕溝阻隔，「不存在危險」，但坐在車頂上的行為比較危險，園方會進行提示。

宣傳網紅景區 工作人員高空滑索墜亡

位於重慶市萬盛區黑山谷的「網紅景點」重慶奧陶紀景區，18日驚傳工作人員乘坐「高空滑索」拍攝宣傳視頻時，從高處墜落致死的意外。有關部門已責成景區停運全部「高空滑索」項目，事故原因、責任認定正在調查、分析中。

96歲妹妹塞錢給101歲哥哥 網友看紅了眼

一段名為「 96歲妹妹塞給101歲哥哥200元」的短視頻近日在網路走紅，視頻中的妹妹隔著車窗塞錢給哥哥，還不停的叮囑「買點好吃的吧」、「哥哥我們現在是見一面少一面…」網友們大受感動，紛紛留言對兩位老人宣表達祝福。

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

浙江錢塘江日前在杭州一處道路上潮水突然翻過堤壩，強勁的浪潮把數十輛行進中的車子沖到數公尺遠，畫面相當驚險。

珠海3051架無人機升空 創金氏世界紀錄

廣東珠海上空20日誕生一項新的金氏世界紀錄，同時升空飛行3051架無人機，創下「最多無人機同時飛行」紀錄。

熱門新聞

共軍繞台挑釁 蔡總統：怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？

共機連日擾台 陸外交部：不存在海峽中線

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

共軍空警500預警機海峽中線以東繞飛？空軍否認

狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。