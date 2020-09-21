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坐在車頂遊野生動物園…網友：給老虎送餐
在北京野生動物園自駕區內，竟有小女孩坐在車頂上遊園，嚇壞了不少人，更有網友直言這是「給老虎送餐」。據北京野生動物園工作人員表示，自駕區內的動物與遊客之間有壕溝阻隔，「不存在危險」，但坐在車頂上的行為比較危險，園方會進行提示。
北京日報報導，網20日友發布一段視頻稱，北京野生動物園自駕區內，有遊客坐在車頂上遊園。網傳視頻顯示，一個小女孩從行駛中的車輛的天窗爬上車頂，隨後把雙腳完全抬起，踩在車頂上。視頻中還有不少遊客驚呼：「孩子坐在車頂上太危險了吧！」
北京野生動物園工作人員隨後表示，已聯繫上當事人，正在調查處理中。工作人員解釋，當事人所在的自駕區屬於遠觀區，動物和遊客之間有壕溝無法靠近，所以不存在危險。動物園是允許打開天窗往外看的，但坐在車頂上的行為比較危險，園方會進行提示。
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