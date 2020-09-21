宣傳網紅景區 工作人員高空滑索墜亡

位於重慶市萬盛區黑山谷的「網紅景點」重慶奧陶紀景區，18日驚傳工作人員乘坐「高空滑索」拍攝宣傳視頻時，從高處墜落致死的意外。有關部門已責成景區停運全部「高空滑索」項目，事故原因、責任認定正在調查、分析中。

澎湃新聞報導，重慶奧陶紀景區主打高空驚險刺激類項目，是近兩年新晉的網紅景區。景區於2017年正式開放營業，因「天空懸廊」迅速走紅，後又相繼開放「懸崖鞦韆」、「空中玻璃弔橋」、「高空速滑」等項目。

意外發生在9月18日下午，景區一名工作人員乘坐景區4號速滑線拍攝宣傳視頻，到站時發生意外。「該遊戲項目為兩個索道一組，驅動裝置是串聯在一起的。遊客在高處坐上其中一條索道的安全椅上，然後下滑，與此同時，產生重力，將另一條索道上的空置安全椅從低處帶回。」現場遊客指出，當時不知為何，高處遊客下滑時，低處安全椅上仍有一人，被瞬間拉回索道，懸掛在半空。「高處遊客往下滑，有安全措施，而低處的那名姑娘則沒有安全措施，是倒掛在座椅繩子上的。」

意外發生後，索道工作人員迅速採取「手拉驅動」行動，將有安全措施的遊客拉上了岸，而那名被倒掛的女性則疑因體力不支而掉下了山谷。重慶市萬盛經濟技術開發區文旅局一名工作人員表示，奧陶紀景區確實發生了人員墜落事件，具體原因尚不清楚，墜落山谷的「是景區工作人員，不是遊客」。

據了解，重慶奧陶紀景區之前曾多次發生遊樂設施意外，2018年、2019年都曾被官方開罰，甚至有部分項目被要求停業整頓。