96歲妹妹塞錢給101歲哥哥 網友看紅了眼

一段名為「 96歲妹妹塞給101歲哥哥200元」的短視頻近日在網路走紅，視頻中的妹妹隔著車窗塞錢給哥哥，還不停的叮囑「買點好吃的吧」、「哥哥我們現在是見一面少一面…」網友們大受感動，紛紛留言對兩位老人宣表達祝福。

中國新聞網報導，故事發生在江西省九江市修水縣，視頻中的哥哥莫家煌月初時不慎摔了一下，妹妹莫家秀知道後十分牽掛，莫家煌怕妹妹一直牽掛自己，又心疼妹妹容易暈車，決定自己坐兒子的車從縣城去看住在鄉鎮的妹妹。

101歲的老人回到鄉鎮的老家，見到了牽掛自己的妹妹。妹妹一見到哥哥，就關心地問他摔傷情況，「哥哥你摔到哪了？」莫家煌的兒子莫榮旺回憶。

報導指出，短暫的相聚之後，莫家人剛剛才把行動不便的莫家煌抱到車裡安頓好，96歲的妹妹又趕了出來，追上了哥哥的小汽車，拿出200元錢，塞給哥哥說「買點好吃的吧！」話才說完，兩個老人都哭了，在場的人也跟著流淚。「我姑姑說，哥哥我們現在是見一面少一面，當時聽得我都有點流淚了」，莫榮旺說。