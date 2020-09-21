錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

浙江錢塘江日前在杭州一處道路上潮水突然翻過堤壩，強勁的浪潮把數十輛行進中的車子沖到數公尺遠，畫面相當驚險。

錢江晚報報導，事情發生的地點是在杭州市之江路一號壩西，車流正在平穩地行駛著，潮水迅速從江面向路面上撲過來。正在行駛的十多輛私家車、出租車被潮水一下子沖出了幾米遠。其中一輛私家車還壓倒了路邊護欄，兩輛公交車被逼得停了下來。整個之江路瞬間變成了「游泳池」，私家車和公交車下半部都被浸泡在水裡，公交車站和路邊座椅也變成了水中車站。

當地交警表示，經初步了解目前暫無人員傷亡。

據報導，類似事情在多年前也曾發生過，同樣造成多車受損。