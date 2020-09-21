珠海3051架無人機升空 創金氏世界紀錄

廣東珠海上空20日誕生一項新的金氏世界紀錄，同時升空飛行3051架無人機，創下「最多無人機同時飛行」紀錄。

香港文匯報報導，中國無人機編隊團隊大漠大智控團隊同時升空飛行3051架無人機，上演史上最大規模無人機燈光秀，打破了今年9月4日由俄羅斯無人機團隊保持的2200架無人機同時升空的世界紀錄。

報導說，在北京理工大學珠海學院田徑場，3051架無人機通過科技與藝術的結合，以天空為幕，形成炫彩矩陣，將地面舞台延伸到璀璨夜空。

此次打破世界紀錄的飛行圖案集中在航空航天領域，如天宮一號、北斗衛星系統、中國空間站等能夠代表中國航空航天科技領域的元素。

金氏世界紀錄認證官全程參與並完成官方審核查驗，在確認挑戰成功後，為大漠大智控團隊頒發認證證明。