狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

日前在中國大陸安徽省發生一起男老師猥褻兩名高中女生的事件，這兩名高三女學生在某日晚自習結束後，被劉姓班導師邀約外出吃飯，兩人雖內心不願意，但礙於對方是師長，只好被迫同意。而該名班導師先帶她們至市區用餐，之後竟直接在酒店開房，還要她們陪喝酒，且不時伸出鹹豬手，最後甚至狂摸某位女學生的身體。

據《看看新聞》報導，莉亞（化名）和嫚嫚（化名）是安徽省合肥的一所藝術學校的學生，在9月12日晚上10點結束晚自習後，被劉姓班導師叫到辦公室，想要兩名女學生陪他吃晚餐，起初兩人的意願不大，但因老師表現出不高興的樣子，且念在對方為長輩，兩名女學生才被迫同意。

隨後，劉姓老師給兩名女學生辦了外出證，想要他們先自行出校，在附近的公車站牌等他。沒想到在走出校門時，雖持有外出證，卻還是因校內門禁時間的規定，被警衛攔下來。但劉姓老師並不因此放棄，便將兩名女學生藏在汽車的後座，帶離學校。

而劉姓老師也將兩名女學生帶到合肥市區的一間餐廳用餐。對此，莉亞表示，老師會帶她們到市區用餐，是因為那裡人多，會讓人產生安全感。原本以為吃過飯後，事情就該結束，結果卻直接被老師帶到酒店房間，遭強迫要陪對方飲酒作樂。

在喝酒的過程中，老師希望兩名女孩能讓他抱一下，甚至還提議把兩張床併在一起。對此，莉亞為躲避老師，便找了藉口想去廁所刷牙，但卻意外看到劉老師正強行對掙扎的嫚嫚上下其手。直到早上五點鐘，兩名女學生才鼓起勇氣離開酒店。

事後回到家時，嫚嫚的媽媽得知此事便立刻選擇了報警，莉亞的媽媽也從老家趕到合肥。據校方回應，在得知此事後，學校已經成立調查組，對該事件進行調查，同時對當事人劉老師做出開除處理。目前，涉案劉老師已被警方拘留，案件還在進一步偵辦當中。