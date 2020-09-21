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中國：提高政治站位 嚴管高致病實驗室生物安全

中央社 / 台北21日電

中國農業農村部近日召開會議，要求重視非洲豬瘟等動物高致病性病原微生物實驗室的安全監管。日前，甘肅蘭州證實當地一間藥廠因廢氣外洩，導致數千人呈現布氏桿菌病的抗體陽性反應。

中國農業農村部官網21日刊登消息，指農業農村部畜牧獸醫局17日在哈爾濱召開「非洲豬瘟等動物高致病性病原微生物實驗室生物安全管理工作研討會」。

會議指，近年農業農村部和各級畜牧獸醫部門貫徹中央的決策部署，高度重視獸醫實驗室建設和生物安全管理，取得積極成效。「尤其在2018年非洲豬瘟疫情發生以來，各級獸醫實驗室成功經受住疫情應對的檢驗，在防控工作中發揮了重要作用」。

會議強調，各級畜牧獸醫主管部門要「提高政治站位」，「從全局和戰略的高度認識實驗室建設與生物安全監管工作的重要性和緊迫性」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發以來，中國高層官員曾數度強調「生物安全」的重要性。中共總書記習近平2月14日在中央全面深化改革委員會會議上要求，將「生物安全」納入國家安全體系，盡快推動發布「生物安全法」，加快構建國家生物安全法律法規體系。

中共黨刊「求是」4月曾刊登中國國家安全部長陳文清的文章，指要全面加強對生物安全等非傳統安全問題的研究，全面分析中國生物安全面臨的內外風險挑戰，系統規劃風險防控和治理體系建設。

不過，中國近日仍爆出實驗室病菌外洩的意外。中國甘肅省蘭州市的中牧蘭州生物藥廠在生產獸用布氏桿菌疫苗過程中，由於滅菌不徹底，排出的帶菌廢氣造成人體吸入或黏膜接觸。

2019年底，藥廠周邊的中國農業科學院蘭州獸醫研究部分學生，呈現布氏桿菌抗體陽性反應。截至14日，甘肅省疾控中心共發現了3245人呈現抗體陽性反應。

布氏桿菌病是由布氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，人與人之間的直接傳播較罕見。疾病沒有特定病徵，也沒有一定的潛伏期，可能會演變成慢性疾病，並可持續多年，治療痊癒後仍可能復發。

獸醫 非洲豬瘟

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