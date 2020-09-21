聽新聞
test
0:00 / 0:00

中首座深水油田群「流花16-2」 南海投產

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電
中國首座自營深水油田群「流花16-2」，是中國在南海產量最大的油田群。（取材自微信公眾號「中國海油」）
中國首座自營深水油田群「流花16-2」，是中國在南海產量最大的油田群。（取材自微信公眾號「中國海油」）

中國海洋石油集團有限公司20日宣布，中國首座自營深水油田群「流花16-2」順利投產，比計畫提前了兩個多月，預計每年產量可達420萬立方米，是中國在南海產量最大的油田群，平均水深410米，創下中國海上油田開發水深最深、水下井口數最多的紀錄。

據觀察者網引述微信公眾號「中國海油」報導，流花16-2油田群位於南海珠江口盆地，包括流花16-2、流花20-2和流花21-2三座油田，距香港東南約240公里，為保障國家能源安全和助力粵港澳大灣區發展注入新動力。

報導說，流花16-2油田群因位於深水區且離岸遙遠，海況惡劣，在開發工程上遇到極大的挑戰。中國海油先後攻克了深水鑽井、水下智能完井、深水流動安全保障、遠距離電潛泵供電等技術難題，並首次自主完成了油氣田水下生產系統開發模式的總體設計和安裝工作。

油田群開發負責人劉義勇說，流花16-2油田群是中國第一座採用全水下開發模式的油田，由於無需建設常規油氣田的生產平台，相比深水生產平台模式具有技術和經濟的綜合優勢。

報導指，流花16-2油田群還具備中國最先進的海上浮式生產儲油裝置（FPSO）「海洋石油119」，作業區負責人劉華祥說，海洋石油119每天可以處理原油2.1萬立方米、天然氣54萬立方米，相當於佔地30萬平方米的陸地油氣處理廠，是名副其實的「海上油氣超級工廠」。

中國海油董事長汪東進表示：「中國海油大力實施增儲上產『七年行動計畫』，將持續加大油氣主業投入力度，加快推進重點產能建設，著力展現能源央企的責任擔當。」

報導稱，流花16-2油田群所在的南海東部油田是中國海上第二大油田，連續24年年產量超千萬方、連續5年年產量超1500萬立方米，為南海東部油田實現2025年上產2000萬噸目標奠定了堅實的基礎。今年上半年中國海油國內生產原油同比增產量達122萬噸，約占全國原油增量的80%。

「流花16-2」油田群在興建過程中，遇到諸多技術挑戰。（取材自微信公眾號「中國海油」）
「流花16-2」油田群在興建過程中，遇到諸多技術挑戰。（取材自微信公眾號「中國海油」）
「流花16-2」油田群20日投產，預計每年產量可達420萬立方米。（取材自微信公眾號「中國海油」）
「流花16-2」油田群20日投產，預計每年產量可達420萬立方米。（取材自微信公眾號「中國海油」）

南海 公眾號 微信

延伸閱讀

小心！勿掉入美南海戰略陷阱

永信杯排球／3局大戰打回榮耀 雲象工程重回王位

美派雙機南海偵察 E-8C近一周內來4次

菲律賓控中國南海行動危害人類 前大法官任律師

相關新聞

兩岸微流行／微旅行興起 細品老北京

提到旅行，人們大多聯想到訂機票和飯店，然後背著鼓鼓的行囊出門。疫情過後，大陸興起「微旅行」，以距離近、時間短、慢體驗、輕...

青銅博物館 吉金光華展品輝煌

山西青銅博物館是山西博物院的分館，位於風景優美的長風文化商務區文化島上，與太原博物館聯袂共用5個既連通又獨立的紅色橢圓倒...

狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

日前在中國大陸安徽省發生一起男老師猥褻兩名高中女生的事件，這兩名高三女學生在某日晚自習結束後，被劉姓班導師邀約外出吃飯，兩人雖內心不願意，但礙於對方是師長，只好被迫同意。而該名班導師先帶她們至市區用餐，之後竟直接在酒店開房，還要她們陪喝酒，且不時伸出鹹豬手，最後甚至狂摸某位女學生的身體。

坐在車頂遊野生動物園…網友：給老虎送餐

在北京野生動物園自駕區內，竟有小女孩坐在車頂上遊園，嚇壞了不少人，更有網友直言這是「給老虎送餐」。據北京野生動物園工作人員表示，自駕區內的動物與遊客之間有壕溝阻隔，「不存在危險」，但坐在車頂上的行為比較危險，園方會進行提示。

宣傳網紅景區 工作人員高空滑索墜亡

位於重慶市萬盛區黑山谷的「網紅景點」重慶奧陶紀景區，18日驚傳工作人員乘坐「高空滑索」拍攝宣傳視頻時，從高處墜落致死的意外。有關部門已責成景區停運全部「高空滑索」項目，事故原因、責任認定正在調查、分析中。

96歲妹妹塞錢給101歲哥哥 網友看紅了眼

一段名為「 96歲妹妹塞給101歲哥哥200元」的短視頻近日在網路走紅，視頻中的妹妹隔著車窗塞錢給哥哥，還不停的叮囑「買點好吃的吧」、「哥哥我們現在是見一面少一面…」網友們大受感動，紛紛留言對兩位老人宣表達祝福。

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

浙江錢塘江日前在杭州一處道路上潮水突然翻過堤壩，強勁的浪潮把數十輛行進中的車子沖到數公尺遠，畫面相當驚險。

珠海3051架無人機升空 創金氏世界紀錄

廣東珠海上空20日誕生一項新的金氏世界紀錄，同時升空飛行3051架無人機，創下「最多無人機同時飛行」紀錄。

中國：提高政治站位 嚴管高致病實驗室生物安全

中國農業農村部近日召開會議，要求重視非洲豬瘟等動物高致病性病原微生物實驗室的安全監管。日前，甘肅蘭州證實當地一間藥廠因廢...

中首座深水油田群「流花16-2」 南海投產

中國海洋石油集團有限公司20日宣布，中國首座自營深水油田群「流花16-2」順利投產，比計畫提前了兩個多月，預計每年產量可達420萬立方米，是中國在南海產量最大的油田群，平均水深410米，創下中國海上油田開發水深最深、水下井口數最多的紀錄。

兜頭淋水、罵同學「大陸婆」 香港城市大學33歲女生被捕

香港城市大學傳出內地女學生被欺凌施襲事件。一名23歲內地女學生於15日使用校內洗手間時，被人從高處兜頭淋溫水，離開廁格後嘗試制止施襲者時，再被辱罵「大陸婆」及被人以手打中手臂，她事後報警求助。警方接報調查後，拘捕一名33歲本地女生，涉嫌普通襲擊。

12港青被拘近月 家屬報案促港府提供船隻雷達紀錄…

12名涉循海路潛逃港人被拘留於廣東深圳近一個月，他們的家屬20日赴香港警察總部報案，要求警方交代詳細案情、港府確認他們的狀況，及確保家屬委託的律師能順利會面。

熱門新聞

女孩上大學竟有35個「爸爸」來送行 暖心真相曝光惹哭眾人

台籍總監被指發布仇中言論 大陸瑞幸咖啡：停職

共機連日擾台 陸外交部：不存在海峽中線

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。