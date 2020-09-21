中首座深水油田群「流花16-2」 南海投產

中國海洋石油集團有限公司20日宣布，中國首座自營深水油田群「流花16-2」順利投產，比計畫提前了兩個多月，預計每年產量可達420萬立方米，是中國在南海產量最大的油田群，平均水深410米，創下中國海上油田開發水深最深、水下井口數最多的紀錄。

據觀察者網引述微信公眾號「中國海油」報導，流花16-2油田群位於南海珠江口盆地，包括流花16-2、流花20-2和流花21-2三座油田，距香港東南約240公里，為保障國家能源安全和助力粵港澳大灣區發展注入新動力。

報導說，流花16-2油田群因位於深水區且離岸遙遠，海況惡劣，在開發工程上遇到極大的挑戰。中國海油先後攻克了深水鑽井、水下智能完井、深水流動安全保障、遠距離電潛泵供電等技術難題，並首次自主完成了油氣田水下生產系統開發模式的總體設計和安裝工作。

油田群開發負責人劉義勇說，流花16-2油田群是中國第一座採用全水下開發模式的油田，由於無需建設常規油氣田的生產平台，相比深水生產平台模式具有技術和經濟的綜合優勢。

報導指，流花16-2油田群還具備中國最先進的海上浮式生產儲油裝置（FPSO）「海洋石油119」，作業區負責人劉華祥說，海洋石油119每天可以處理原油2.1萬立方米、天然氣54萬立方米，相當於佔地30萬平方米的陸地油氣處理廠，是名副其實的「海上油氣超級工廠」。

中國海油董事長汪東進表示：「中國海油大力實施增儲上產『七年行動計畫』，將持續加大油氣主業投入力度，加快推進重點產能建設，著力展現能源央企的責任擔當。」