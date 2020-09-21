男子廣州番禺幼稚園外砍人 5名學童輕重傷

廣州番禺區一間幼稚園外今早發生砍人案，5名學生受傷送院。據報嫌犯已被拘捕。

綜合陸港媒體，事發在今早約7時半，一名男子在鐘村街駿興路一間幼兒園附近，持刀砍人，有7人受傷，當中5人需送院治療，包括4名小學生及1名幼稚園生，其中2人重傷。警方事後拘捕涉案男子。

現場可見，幼稚園外有學童受傷倒地，地面留有血跡，其中一名女學生手部中刀，坐在地上痛哭。警方正調查事件。

番禺區教育局引述衛健局報告：9月21日7時35分接市民報，在鐘村街駿興路路段有人持刀砍人致人受傷事件。

當地指揮中心立即調派區第五人民醫院、區第二人民醫院一、二線救護車出車，暫時共發現7名傷者，其中5人自送區第五人民醫院，4名小學生1名幼兒園學生（3人輕傷，2人重傷），現正在區第五人民醫院搶救中，1人自送祈福醫院（女，成人，輕傷），持刀者送致區第五人民醫院治療，有進一步情況待報。

廣州番禺公安通報，7時許，番禺區鐘村發生一起持刀傷人案件。犯罪嫌疑人隨後被警方迅速控制，5名傷者已被送往醫院救治。目前，案件仍在進一步偵辦中。

澎湃新聞引述民眾指出，嫌犯在逃跑過程中曾自殘，但警方未證實此事。目前案件仍在偵辦中。