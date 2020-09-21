兜頭淋水、罵同學「大陸婆」 香港城市大學33歲女生被捕

香港城市大學傳出內地女學生被欺凌施襲事件。一名23歲內地女學生於15日使用校內洗手間時，被人從高處兜頭淋溫水，離開廁格後嘗試制止施襲者時，再被辱罵「大陸婆」及被人以手打中手臂，她事後報警求助。警方接報調查後，拘捕一名33歲本地女生，涉嫌普通襲擊。

香港01報導，事發於15日下午1時許，一名23歲城大內地女學生進入校內一洗手間，在廁格內被人用溫水淋頭。然後她走出廁格，發現一名33歲姓蔡本地女生，懷疑是向她淋水的人，對方更辱罵她為「大陸婆」；事主企圖阻止對方之際，施襲者疑用手拍打事主手臂。內地女生不堪受辱報警，警方展開調查後，以涉嫌普通襲擊拘捕該名33歲女生。警方表示，被捕女子獲准保釋候查，須於10月中旬到警署報到。案件交由深水警區刑事調查隊跟進。

報導引述城大發言人回覆事件指，所有學生和教職員都應該奉公守法、尊重他人，遵循城大的學生和教職員守則；並對暴力行為及言論暴力零容忍。校方正按既定的程序和機制嚴肅跟進和處理任何違反學生行為守則的事件及個案。