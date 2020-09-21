12港青被拘近月 家屬報案促港府提供船隻雷達紀錄…

12名涉循海路潛逃港人被拘留於廣東深圳近一個月，他們的家屬20日赴香港警察總部報案，要求警方交代詳細案情、港府確認他們的狀況，及確保家屬委託的律師能順利會面。

綜合香港電台和商業電台報導，至少有4名家屬委託的中國大陸律師，未來一周將再次赴深圳尋求探視當事人。

被扣押港人鄭子豪的父親表示，8月底曾因兒子失蹤向警方報案，而警方隨即展示他和兒子在通訊軟體中的對話紀錄，內容指兒子要「出海釣魚」，因此不受理案件。他質疑警方早已掌握鄭子豪的資料。

另一名被捕港人李子賢的父親則表示，即便目前無法與兒子見面，也希望能有相片或信件確認他的狀況。

報導引述協助家屬的立法會議員朱凱迪表示，目前被捕港人的資訊都只由中國大陸提供，希望港府相關部門能提供當天船隻雷達紀錄等詳細資訊。

報導指出，家屬要求港府以會面或通話方式，確認12人情況，並確保家屬委託的律師得以會面。有當事人家屬質疑，若當事人已自行選擇律師，為何相關律師未聯繫家屬。

另據明報報導，6名被捕人的家屬昨到灣仔警總報案，並要求水警提供事發當日巡邏路線及位置，又促請海事處提供船舶雷達紀錄，以釐清12人事發時的實質位置。警方回覆稱當日未發現內地海警船進入或停留於香港水域，也未接獲市民求助。協助家屬的香港大律師稱，內地公安最快本周初向檢察院提請起訴，而家屬委託的內地律師會繼續申請會見被拘留者。