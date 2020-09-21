山西博物院 蒐羅國寶3千年

俗話說：「五千年文明看山西。」山西作為中華文明的起源地之一，境內古蹟文物眾多，素有「中國古代文化博物館」之稱。位於山西省會太原市汾河西畔的山西博物院，是全省最大的文物收藏、保護、研究和展示中心，也是大陸為數不多的大型現代化、綜合性博物館之一。50多萬件文物藏品，院藏圖書計16萬餘冊，古籍11萬餘冊。其中，「晉侯鳥尊」，是博物院鎮館之寶。

山西簡稱為晉，這還要從「桐葉封弟」的傳說開始說起。大約3000年前，年少的周成王將自己的同胞弟弟叔虞封到了古唐國；1000年後，司馬遷將這段歷史演繹成「桐葉封弟」的美麗傳說，並記錄「史記」中，流傳至今。叔虞死後，他的兒子燮父繼承了封地，並最終將唐國改名為「晉」。

晉國鼎盛時期，地跨晉、豫、冀、魯，疆域遼闊。春秋晚期，公室衰落，六卿專權，最終導致「三家分晉」；韓、趙、魏變法圖強，稱雄戰國。

晉國六百年偉業，奠定了山西歷史文化的基石。晉南是晉國的始封地和中心區域，遺存豐厚。1970年代末，北京大學歷史系考古專業與山西省文物工作委員會考古隊合作，在位於河汾之東的「天馬－曲村遺址」進行試掘和大規模調查，後來轟動整個考古學界的「晉侯墓地」就在這裡。

晉侯墓地目前共發現大型墓葬9組19座，從1992年春開始，北京大學考古學系（今北京大學考古文博學院）和山西省考古研究所組成的考古隊對其進行連續搶救性發掘。到2000年底，19座墓全部清理完成。

經過研究認為，其中18座分別是九代晉侯及其夫人的墓葬，還有1座是第八代晉侯穆侯的次夫人。

在晉侯墓地眾多精美文物中，出土於第一代晉侯燮父墓的一件鳥尊，格外引人注目。鳥尊高39釐米。整體以鳳鳥回眸為主體造型，在鳳鳥的腹背上一隻小鳥靜靜相依，巧妙地成為了鳥尊器蓋上的捉手。鳳鳥的尾部一頭可愛的大象探出了腦袋，它長長的鼻子恰到好處地與鳳鳥的雙腳形成三足鼎立之勢，保證了鳥尊的穩定性。在此，鳥與象這兩種西周時期最流行的動物裝飾形象完美組合。

在器物表面羽紋、雲紋、雷紋、羽翎紋等各種花紋疏密有致，覆蓋整個鳥尊，使之成為中國青銅藝術寶庫中罕見的珍品。鳥尊蓋內和內底都鑄有相同的銘文「晉侯作向太室寶尊彝」，表明這是晉侯宗廟祭祀時使用的一件禮器。

這件姿態昂揚、健壯有力的鳥尊，讓人從中感受到一種蓬勃向上的活力，感覺到當年的燮父勵精圖治的雄心壯志。經過幾代晉侯的發展，年輕的晉國迅速強盛起來，在戰亂紛爭的春秋時期，成為輝煌史冊的「春秋五霸」之一。時至今日，鳥尊也成了山西博物院當之無愧的鎮館之寶。（系列五之一）