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中國嫦娥5號11月升空 將採集月球土壤送回地球
中國預計在今年11月發射嫦娥5號月球探測器，並從月球採集土壤送回地球。嫦娥5號原本預計2017年發射升空，後來因故順延，目前暫定今年11月升空。
根據陸媒新華網報導，中國探月工程副總設計師于登雲19日在2020年中國航太大會上說，中國的探月工程穩步推進，預計今年底將發射「嫦娥5號」月球探測器，實現月球區域軟著陸，同時採集月球土壤送回地球。
于登雲說，目前中國月球探測工程的「繞、落，回」三步走戰略中，已經完成了高度繞月飛行，進行月球全球探測、降落到月球表面等前兩步，嫦娥5號將肩負採集月球土壤，送回地球的大任。
報導指出目前嫦娥5號預計將於11月24日，搭乘長征5號遙五火箭從海南文昌航天發射場發射升空。
根據中國探月工程第三期計畫，嫦娥5號最早預計在2017年年底發射升空，不過長征5號系列火箭在2017年中曾發射失敗，迫使中國多項太空計畫延後，其中就包含嫦娥5號。
嫦娥5號的計畫時程，從2018年起多次延後，目前暫定今年11月24日升空。
于登雲指出，今年將嫦娥5號送上太空後，後續的探月計畫也將逐步接力進行。嫦娥6號計畫將在月球南極進行採樣、嫦娥7號計畫將對月球南極進行資源調查、嫦娥8號則會在月球表面進行一些關鍵技術的試驗和技術應用。
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