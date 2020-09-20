中國嫦娥5號11月升空 將採集月球土壤送回地球

煮飯途中見到醬油瓶內有蛆蟲，應該會嚇到飯都不用吃。日前大陸多地有網友投訴，稱在超市購買知名的海天醬油後，開瓶一段日子後醬油表面竟出現蛆蟲，一條條白色的小蟲還在瓶內蠕動，非常嚇人。不過，該公司的高層指事件完全不是他們品質監控的問題，出事主要原因是消費者開蓋後未有關好蓋，令蒼蠅有機可乘。雖然有部分網友被蛆蟲嚇倒，但有不少人也認同生蛆和家中的衛生情況有關。

2020-09-20 13:46