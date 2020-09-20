天降鋼筋插頭 四川好媳婦傷殘

四川樂山一名女子童曉芳，三年前在路上遭高空墜下的鋼筋直接刺進頭部，雖然過了「鬼門關」，卻落下了四級傷殘和精神障礙。丈夫許翔將所在地的19名業主和1家裝飾公司、涉事小區物業公司均告上法院，如今官司還在纏訟中。

紅星新聞報導，童曉芳18歲嫁到許家，對於生病的公公婆婆一直盡心盡力地照料，曾被社區評為「好媳婦」，當地電視台還曾對她做過報導。

為了補貼家用，童曉芳她一人幹三份工作，晚上在一家公司做保潔員；白天在裝修公司上班；還兼職幫人打掃新房衛生。

2017年11月，望江亭小區的李大姐突然聽到驚呼「有人受傷了」，她跑過去一看，一位黑衣女子趴在地上動彈不得。這個女子正是童曉芳。

「一開始以為只是人摔倒了，仔細一看，才發現她頭上居然刺進了一根鋼筋，約一米長。」鋼筋一頭刺進腦袋，一頭扎進泥土，李大姐趕緊報警，將其送往醫院搶救。

經過幾次大刀，童曉芳逃過鬼門關，卻留下嚴重殘疾。「現在她還能勉強拄拐或扶著沙發走走，以前完全只能臥床」，由於傷到了神經，還經常會胡言亂語，無法正常表達。

許翔將19名業主及被告裝飾公司、物業公司全告上法庭，並提出100餘萬元（人民幣，下同）的補償。法院判裝飾公司和物業公司分別賠86萬餘元和37萬餘元。目前，兩家公司均已提起了上訴。

童曉芳出事前和現狀。（取材自紅星新聞）