河南人倫悲劇／不滿妻鬧離？怒夫將兩兒扔井

日前，河南鹿邑縣唐集鄉兩名男童失。20多天後，兩男童屍體被從一口農田機井中打撈出來。據知情人介紹，這是一起刑事案件，作案嫌疑人為男童父親，目前，其已被警方控制。

大河報報導，據知情人介紹，兩名男童在8月25日就已失，隨後，男童的爺爺報警。後來，男童父親交代了男童藏匿的地點——距連橋村數公里外的另一村莊機井內。

據報導，男童屍體9月17日被打撈上岸。當時圍觀的群眾中，有人看到打撈上來時，還有男童的書包。兩名男童一個5歲，一個7歲。

連橋村村民說，殺害男童的是他們的父親。對於作案動機和經過，當地傳出多個版本。其中一個版本是，男童的母親要和父親離婚，並帶走了家中的女孩。其後，男童父親生氣失去理智作案。作案後，男童父親曾獨自一人藏匿玉米地好幾天，精神幾近崩潰。