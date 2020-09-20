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網友爆大陸醬油開瓶後現活蛆 白色一條條蠕動公司這樣解釋

香港01 / 李納德
大陸媒體報導指出，多處購買海天醬油開瓶使用後，裡面竟長出蛆蟲。（微博）
大陸媒體報導指出，多處購買海天醬油開瓶使用後，裡面竟長出蛆蟲。（微博）

煮飯途中見到醬油瓶內有蛆蟲，應該會嚇到飯都不用吃。日前大陸多地有網友投訴，稱在超市購買知名的海天醬油後，開瓶一段日子後醬油表面竟出現蛆蟲，一條條白色的小蟲還在瓶內蠕動，非常嚇人。不過，該公司的高層指事件完全不是他們品質監控的問題，出事主要原因是消費者開蓋後未有關好蓋，令蒼蠅有機可乘。雖然有部分網友被蛆蟲嚇倒，但有不少人也認同生蛆和家中的衛生情況有關。

包括湖南、浙江　江西、河南等地，都有民眾表示購買海天醬油開瓶使用後內裡出現蛆蟲。《廣州日報》9月17日報導，一名居於湖南的李生說他從超市買來海天醬油，開瓶用了幾次，還不夠一周就發現瓶子內出現一條條在蠕動的蛆蟲。微博上也傳出其他相關影片，有女網友拍片稱她的海天醬油在8月19日購入，生產日期是2020年6月30日，日前發現瓶內出現蛆蟲，一條條白色蟲子黏在瓶內，非常噁心。

海天味業董事張欣回應傳媒指，事件完全不是企業品質控制的問題，醬油生蟲在夏天很常見，主要原因是開蓋後沒有蓋好，醬油本身的香氣會吸引蒼蠅，某種蒼蠅會直接產蟲。他又指很多消費者都能正常理解此事，公司生產產品時都會超細過濾及高溫巴氏滅菌，不會有蟲子在產品內，公司會就此事再發布說明。

海天味業工作人員回應內地傳媒查詢，解釋這些情況多數是消費者開封後，蒼蠅再前去生蟲的，公司內部仍在做具體查核，需要一段時間，工作人員還表示人民網去年已做報道，指每年夏天江西、廣東、廣西、浙江和湖南等地都有食物生蟲事件，其中醬油生蟲率最高。

廣東省生物資源應用研究所的研究員丘雪紅曾對醬油生蟲做研究，普通蒼蠅在醬油等高鹽分液態食物中無法孵化，但有一種蒼蠅叫「醬亞麻蠅」，專愛產蟲在醬類產品上，幼蟲更能在高鹽環境下生存。

醬亞麻蠅以「卵胎生」方式繁殖，卵會在母體發育，母體生產的時候直接產蟲而非產卵後慢慢孵化，所以即使食物暴露時間不長，民眾最初沒看見蟲卵，卻會發現食物突然有蟲，這是因為醬亞麻蠅直接將幼蟲產在食物上。她判斷消費者投訴的醬油生蟲問題，大多是開蓋使用後才發生的。

大陸食品產業分析師朱丹蓬表示，海天醬油常被爆出有蛆蟲，一方面可能與生產過程中的殺菌工作有關，另一面是消費者如何使用和存放，不過她也指海天出現這問題已經不是一兩次，海天的責任可能更大些，但也未考慮海天在醬油市場的佔比。

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文章授權轉載自《香港01》

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