中11富豪私人飛機團 11天26.8萬奢遊5城

全程搭私人飛機、國宴級水準晚宴、特級導遊與非遺傳人陪伴、博物館閉館只為你開放…一個由11人組成的「私人飛機環遊中國」正式發團。這個高端訂製團售價26.8萬元（約3.96萬美元），為中國高端訂製旅遊市場創造新紀錄。

澎湃新聞報導，這個團隊的11名客人來自北京、深圳上海等地，於9月17日在陝西西安集合，踏上了11天的奢華環遊中國之旅。行程將橫跨西安、中衛、敦煌、成都、騰衝5城，總里程約7650公里，全程使用私人飛機完成飛行，並入住各地頂奢酒店。

據了解，產品推出後，門店負責人就第一時間推送了朋友圈，這個高端旅遊訂製團在攜程高端產品上線一周就告售罄。

該團隊此次出行前往5個城市，全程交通都是搭私人飛機，住宿方面則全程為頂級酒店。在遊玩方面，行程中安排了全球不足百件的西夏剔刻畫體驗、以及敦煌壁畫臨摹等，還有由非遺傳人帶做砂石畫、油紙傘等手工藝品。

在餐食方面，安排了博物館晚宴，沙漠晚宴，孔雀宴等私屬晚宴，部分甚至達到國宴級水準。

值得一提的是，此次行程的導覽方面，將有兵馬俑研究員級專家為11位客人解讀探秘、天文科普協會會長帶領觀星、博物館閉館私密參觀、特級導遊陪伴導覽等，更有全程專人託管行李，服務比超過1：1。