貧困藏族美女直播主被前夫縱火焚身 父求助募得逾百萬善款

女直播主直播時突被前夫潑汽油焚燒，全身大面積燒傷生命垂危！近日大陸一名藏族美女直播主，在家中直播時突然被前夫潑汽油點火焚燒，導致她重度燒傷，當下雖然緊急被家人送往醫院急救，但全身燒傷面積仍高達85%，甚至還需支付大筆醫療費用，預計總金額高達百萬人民幣。

根據陸媒《 搜狐新聞 》和《 紅星視頻 》報導，來自四川省阿壩州的30歲美女直播主卓瑪拉姆，以「黑姑娘拉姆」在社群平台上走紅，直播時習慣素顏出鏡，並常以川西北高原的雪山草地、藍天白雲作為拍攝主軸，介紹當地的放牧生活和風土民情，讓她在短影音平台中擁有超過20萬粉絲。

不料在本（9）月14日當晚，拉姆正在家中直播時房屋突然失火，原來是前夫潑汽油縱火，造成她全身燒傷，臉部更是被燒得面目全非。事發後，警方表示，公安局已組織警力展開調查工作，犯罪嫌疑人也被逮捕，受害者已送往醫院接受治療，全案正在偵辦中。然而拉姆卻因為傷勢過重，18日當晚被移往一級醫院救治。

報導中提到，拉姆從小家境貧困，她也曾在直播時透露自己已經離婚，是家中主要的經濟來源，得擔起照顧一家老小的責任，因此平時就是靠種田和上山採藥維生。意外發生後，拉姆急需大筆醫療費用，總金額高達百萬元人民幣，無奈之下拉姆的父親也只好向社會大眾求助，在網路平台上發起募款，希望網友能幫幫自己的女兒。

所幸短短一天之內，就已募集到超過100萬人民幣的醫療費用，拉姆的表姊更是PO影片答謝網友「救了妹妹的命」，並呼籲網友暫時停止捐款。目前拉姆已轉到重症監護室，尚處危險期，即使病情穩定後還需要移植皮膚，後續也需要大量的輸液才能控制感染。