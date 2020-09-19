香港海洋公園海園迎客 百人門外等入場

閉園超過兩個月的海洋公園昨日再次迎客，近百名市民在公園開門前便到門外排隊等候入場。文匯報報導，園方表示，重開初期最多只接待總客容量30%即約1.1萬名訪客，之後視乎情況逐步提升，而今起一連四天及中秋節前數個周末的名額已經爆滿，預約入場名額均已額滿。

據報導，海洋公園今年6月13日曾因疫情緩和一度重開，惟短短一個月後便因第三波疫情爆發，7月15日要再度閉門謝客，至昨日才終於重開。公園昨早10時正式開門營業，時間未到便有近百名已預約入園市民在閘外等候，除一家大小外，也有不少長者和年輕男女前來捧場。

報導指出，首100名入場訪客獲園方送贈的禮物有毛公仔、口罩、口罩套及消毒搓手液的禮品包。由於天氣不穩，不時有雨，園方職員更派發便利雨衣供訪客使用。

由於樂園實施預約制限定入場人數，當天園內人流並不擁擠，小部分遊樂設施如威威天地、彈彈屋等因防疫需要或進行維修保養，昨日仍暫停使用，而其他開放的遊樂設施均未見擠迫或訪客排隊情況。

報導引述海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，為確保訪客、員工和動物的健康及安全，已根據政府指引實施嚴格防疫措施，包括訪客除獲豁免人士外，需要預先於網上登記入場，而個別機動遊戲及設施的客容量要減低最少一半，而開園初期，入場人數會控制在總容客量3.6萬人的20%至30%，即只有約7200人至1.08萬人入場，其後再視乎情況逐步提升至一半即1.8萬人。