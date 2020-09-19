想找奶媽買母乳補身 陸男意外掉入「桃色服務」陷阱

一名90後小伙網購輕信「母乳能進補」的謠言，不料掉入成人奶媽服務陷阱，被騙人民幣3000餘元（約新台幣12800元）。

大河報報導，被害人小魏自覺身體虛弱，想起家裡老人提過強身健體的補方：喝新鮮母乳能進補。於是，小魏通過網路搜索到嫌疑人張某發布的「成人奶媽服務」訊息，就聯繫上張某。兩人交流期間，張某通過發送虛假服務訊息和奶媽圖片，逐漸贏得小魏的信任。

年輕的小魏禁不住誘惑，交流過程中，小魏的目的漸漸從最初的「只想喝母乳」轉變成了「想要喝母乳+性服務」，一步步陷入了張某的陷阱。最後，張某以辦理VIP會員、收取服務費的名義，分兩次騙取小魏了人民幣3000餘元。

報導指出，當張某想繼續對小魏行騙時，小魏突然醒悟，覺得事有蹊蹺，並且張某承諾的事情都沒有兌現，遂選擇報警。隨後，張某被警方抓獲，上海鐵路運輸檢察院以詐騙罪將其向上鐵法院提起公訴。

法院認為，被告人歸案後如實供述自己的罪行，且認罪認罰，依法可以從輕處罰。判處張某拘役五個月，並處罰金人民幣1000元（約新台幣4200元）。

本案中，張某看到網上「成人奶媽服務」的廣告後心生歹念，認為用這種方式掙錢成本低、來錢快，且不法獲利額度小、被害人大概會因面子問題選擇沉默，便開始心安理得地招搖撞騙；而張某第一次行騙就被舉報抓獲，並為自己的行為付出了代價。

報導稱，被害人小魏被騙的原因也著實令人哭笑不得。法官指出，網上的訊息魚龍混雜，一定要學會鑑別真偽。