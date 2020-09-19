「成人體驗館」共享矽膠娃娃 解決性需求卻成監管盲區

將矽膠娃娃打扮成真人模樣，為顧客提供性服務，這種生意在業內被稱為「成人體驗館」，近年陸續在深圳、北京、上海等地出現。然而，成人體驗館的合法性一直備受質疑，原因在於其提供性服務，很多人將之與「賣淫嫖娼」聯繫起來。

新京報報導，近期，微博網友「金金燦」發文稱，他在某生活服務平台找餐廳時，發現了一家成人體驗館。「找餐廳看到了個成人體驗館，房間床上擺了肉感的娃娃，比充氣高級。」

在某生活服務平台上，也常有消費者分享自己體驗矽膠娃娃的感受：「實在太新奇了」。

新奇體驗：有店鋪半年成交600多單

記者在該生活服務平台首頁搜索發現，北京、上海、深圳、杭州、武漢、成都等多個熱門城市都出現了類似的成人體驗館，上述城市中，多則十餘家，少的也有五六家，這些店鋪常常出現在「新奇體驗」欄目下，即使不輸入關鍵詞，系統也會將其自動彈出，並排在前幾位。

從商家展示的訊息來看，其提供不同風格的擬真娃娃體驗服務，會根據產品和服務時長不同，單次收費人民幣200元到500元（約新台幣850到2100元）不等，有的商家還推出了租借和零售產品，有的店鋪半年內就產生了600多筆交易。

據報導，實際聯絡北京一家名為零點成人體驗館，在第一次與商家通電話時，對方告訴記者「到店體驗需要提前預約，就是平台預留的地址。」只是，預留的地址中，沒有提及具體的樓層的房間號。

按照預約的時間，記者趕到了該體驗館所在社區後，對方未透露房間號，而是派一名男子下樓，將記者帶到該社區的一棟公寓樓。

這家體驗館像個小型家庭式酒店，有客廳、廚房和洗浴室，老闆和合夥人就住在其中一個房間，另三個房間則是用來開展經營活動的，每個房間內都有一個風格各異的矽膠娃娃，有的高挑豐滿，有的呆萌可愛，都穿著性感的衣服，任人挑選。

記者隨機選擇了一間房，一個半裸的矽膠娃娃端坐在床中央，身高約1.6米，頭部、手臂、大腿等多個部位可以擺動，點開背後的開關，能與客戶進行簡單的聲音互動。

老闆說：「很多人都是奔著解決生理需求來的，既有20來歲的單身男性，也有已經成家的中年人。」

衛生隱患：清潔不全恐染性病

對於普通消費者而言，衛生情況、體驗感受才是他們更關心的。

另一家成人體驗館的服務員告訴記者，為了保證衛生，他們實行「一客一消毒」，床單和枕頭一天一換，雖然矽膠娃娃屬於共享式，但他們會贈送兩個安全套，可以放心體驗。

但報導指出，在該店一間收拾過的體驗房間內，一個半裸的矽膠娃娃正躺在床上一張一次性床單上，其身體上殘留著少許黑點汙垢，記者嘗試用衛生紙擦拭，發現反而越擦越多。

成人體驗館的衛生問題，被很多人關注。有匿名的網友在「知乎」提問：成人體驗館的娃娃使用後會得愛滋嗎？這條貼文下，有用戶留言稱，他去實體店戴（安全）套體驗過，但是安全套的質量不好，是雜牌子，沒有全部裹住，最後安全套還卡在了裡面。

首都醫科大學附屬北京地壇醫院皮膚性病科主任醫師吳焱指出，從衛生角度講，體驗前一定要對矽膠娃娃進行充分消毒，以保證局部清潔。同時，要盡可能充分地塗抹潤滑劑，因為安全套的材質是橡膠，如果潤滑不充分，矽膠娃娃的矽膠更容易導致橡膠安全套破損，不僅容易染病，也容易導致精液或前列腺液殘留，給後期清潔帶來困難。

吳焱說：「矽膠娃娃是仿真製作的，腔道內會有一些褶皺，清潔起來很費勁，可能前一個顧客使用完，商家並沒有真正清潔到位，就提供給下一個顧客體驗了，這會帶來交叉感染，間接引發性病。從衛生健康的角度來說，矽膠娃娃體驗館確實存在一些風險。」

針對成人體驗館的衛生問題，北京市朝陽區衛生計生監督所的工作人員稱，如果成人體驗館不涉及美容項目，不需要辦理衛生許可證。

灰色地帶：玩具嫖娼無法可管

相較衛生問題，成人體驗館的經營資質、合法性更受社會關注。

報導指出，零點成人體驗館背後的公司是北京安爾然貿易有限公司，其營業執照顯示，該公司有近十種經營範圍，比如銷售日用化學用品、清潔服務、互聯網信息服務等，但不包括成人用品相關業務。

「成人體驗館目前處於灰色地帶，只能隱蔽地做，這也是我當初選址時遠離熱鬧商圈的一個原因。」據零點成人體驗館老闆說，他們將矽膠娃娃當作日化用品打個擦邊球，開業以來，還沒有監管部門來查他的店。

在網上，也有網友將成人體驗館與賣淫嫖娼等聯繫起來，認為應該禁止並取締，因為兩者都是提供有償性服務。

鄭州大學法學院副教授許桂敏表示，按照中國法律，賣淫嫖娼強調的是有生命體的自然人，必須是在兩個人之間發生，而矽膠娃娃是玩具，並不屬於法律意義上的自然人，因此不能按這個罪名來處理。

北京大成（深圳）律師事務所律師楊亮認為，成人體驗館作為一種新生事物，其經營範圍能否得到工商部門的許可仍有待觀察，現在的確沒有一部明確的禁止性法律來規定其行為，如果出現擾民等影響他人的行為，可以由場地的出租方根據租賃合同等協議來約束其行為。

「共享」背後：生理需求應受重視

雖然背負著合法性爭論、衛生及監管問題，但成人體驗館在很多大城市落地，意味著有著不小的市場和需求。

「只要保證衛生，體驗感也好的話，我身邊很多單身男士都可以接受。」一名有體驗意向的男士表示，他想去成人體驗館的初衷很簡單，即解決生理需要。

「成人體驗館的存在和體驗屬於私生活範疇，監管部門應該有節制進行管理，而不是簡單地扼殺在起步之中。」華中師範大學生命科學學院教授、中國性學會副會長兼性教育專業委員會主任委員彭曉輝表示，現在很多年輕人因為經濟等原因，到了法定結婚年齡也沒有結婚，還有一些打工者群體，雖然已經結婚，但沒有和配偶生活在一起，如果有性需求該怎麼辦？這是社會需要直面的問題。

彭曉輝認為，成人體驗館的出現，可以在一定程度上消除性焦慮，減少意外懷孕，避免感染性傳播疾病，甚至緩和非婚性行為等社會問題，但前提是要做好衛生防護、保持私密，經營場地要遠離特定區域，更不得損害他人的權益，且能被自願接受。

「性需求是人類社會的剛需，不論性別，不論年齡，合理釋放性需求有利於身體健康和心理健康，矽膠娃娃共享體驗館能在某種程度上滿足人們的性需求。但需要強調的是，從家庭和諧的角度來說，由於其成本不高，如果男性對此形成了依賴，反而不利於夫妻關係的和諧。」 首都醫科大學附屬北京地壇醫院皮膚性病科主任醫師吳焱說。

鄭州大學法學院副教授許桂敏認為，淫穢用品和情趣用品的界限越來越模糊，也許這些成人體驗館的行為現在不構成性犯罪，但是並不代表其他關聯犯罪行為不會發生，如果妨礙社會管理秩序、公共衛生等，對社會造成了危害，即便解決了某些特定人群的需求，相關監管部門應予以取締和處罰。