打個撲克牌釀悲劇…在學校遭母甩耳光 他轉身跳樓亡

又傳校園悲劇！湖北武漢江夏區一名14歲張姓男學生日前被母親打了兩記耳光後，乘人不注意從教學樓跳樓自殺。對此不幸事故，有網友慨嘆，「現在的小孩心理承受能力太弱了」，也有網友表示遺憾，「他媽媽肯定會自責一輩子了。」

齊魯晚報報導，就讀一中初中部九年級的張生，17日下午在教室與另兩名同學玩撲克牌，班主任發現後，請三名學生家長到校配合管教。根據閉路電視顯示，張生的母親到校找到他後，在五樓走廊扇了他兩耳光，此後張生在現場若有所思，默立兩分鐘後，轉身爬上欄杆跳下樓，路過的同學試圖阻攔已不及。當晚9時，該男生因傷勢嚴重被宣告不治。

據江夏區網信辦通報，男生事前在課室與同學玩撲克牌，被老師發現，他們的家長都被請到學校，由教師接見要求配合管教，沒想到因為母親的兩記身光釀成悲劇。對此，網友議論紛紛，有人表示，「為什麼要在當著同學的面打孩子！家長再生氣也要回家教育啊，太遺憾了！」有人說，「教育方法有問題，可能平時也是用打的方法。」

也有網友質疑老師缺乏耐心，「打個撲克就叫家長，家長也不尊重孩子，唉教育可悲！」

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